MEDUCA juramenta al jurado que evaluará a 145 aspirantes a directores y subdirectores

El Ministerio de Educación (MEDUCA) realizó el acto oficial de juramentación e inducción del jurado evaluador del Concurso de Directores y Subdirectores de Centros Educativos Oficiales 2026, con el objetivo de fortalecer el liderazgo escolar y garantizar un proceso de selección basado en el mérito y la competencia profesional.

Durante la ceremonia, la ministra de Educación, Lucy Molinar, exhortó a los evaluadores a seleccionar a los perfiles más idóneos: profesionales comprometidos, con vocación de servicio y enfocados en la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil.

En esta convocatoria, un total de 145 aspirantes compiten por los cargos directivos. La evaluación abarca 17 competencias distribuidas en tres dimensiones clave: administrativa, pedagógica y actitudinal. La directora nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés, detalló que la prueba escrita, la sustentación del plan estratégico y la entrevista personal estarán orientadas a medir estas capacidades de forma integral.

Por su parte, José Antonio Grenald, planificador de la Dirección General de Educación, explicó que el jurado está conformado por representantes de la Dirección General de Educación, organismo que lo preside, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, la sociedad civil y el cuerpo de directores regionales.

Como parte del acto, autoridades y jurados firmaron las actas de compromiso, un paso formal que reafirma los principios de transparencia, imparcialidad y rigor técnico en la selección de los futuros líderes educativos.