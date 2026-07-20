MEDUCA evalúa metas y coordina acciones para fortalecer los centros educativos en Guna Yala

La ministra de Educación, Lucy Molinar, y su equipo de trabajo evaluaron las metas alcanzadas y establecieron estrategias para fortalecer los aspectos pendientes en los centros educativos de la comarca Guna Yala. El balance se realizó durante el Consejo de Directores, desarrollado en el Centro de Educación Básica General Nibaguiña Cabú, con la participación de directores, subdirectores y supervisores de escuelas oficiales.
La delegación ministerial escuchó los planteamientos de los directores escolares que asistieron a la cita para conocer de primera mano sus necesidades. En el encuentro participaron Harold García, director regional de Educación de la comarca, y el subdirector técnico docente, Olo Guerrero. Por parte de la comitiva central asistieron el director general de Educación, Edwin Gordón, y la coordinadora de Redes Educativas, Victoria Tello, entre otros funcionarios.