Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este martes 21 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 21 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del mates 21 de julio
Coclé
- Casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé.
Herrera
- Plaza 3 de Noviembre en La Arena, en el distrito de Chitré
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.
- Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Burari, distrito de Kankintú
- Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú.
Colón
- Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón.
Chiriquí
- Gimansio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete.
Panamá Oeste
Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.