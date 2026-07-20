Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este martes 21 de julio

Agroferias del IMA.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 21 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del mates 21 de julio Coclé Casa local de Guayabo, en Tulú, distrito de Penonomé. Herrera Plaza 3 de Noviembre en La Arena, en el distrito de Chitré Panamá Este Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo. Veraguas La Placita de Monjarás, en el distrito de Calobre.

Cancha techada de El Higo, en el distrito de La Mesa. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Burari, distrito de Kankintú

Comunidad de Cerro Otoe, en Hato Culantro, distrito de Kankintú. Colón Beras Plaza, a un costado de Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón. Chiriquí Gimansio de Los Naranjos, en el distrito de Boquete. Panamá Oeste Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.