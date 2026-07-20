Arranca la temporada 28 de Calle 7 Panamá con nuevos competidores y el equipo negro

Este lunes 20 de julio comenzó la temporada 28 de Calle 7 Panamá , con una combinación de competidores experimentados y nuevos rostros. Entre los veteranos que regresan al campo de batalla se encuentran Mario Fonseca, Jean Modelo, las mellizas Marlene y Rosmery, Moya, Kevin, Dimas, Paola y Nicky.

Por otro lado, la producción integró a ocho jóvenes debutantes que buscarán darse a conocer en la competencia y avanzar en el torneo hasta alcanzar la etapa verde.

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Nuevos competidores de Calle 7 Panamá

La lista de los nuevos integrantes que se incorporan a la competencia se distribuye de la siguiente manera:

Equipo amarillo: Jack Miranda, Clarisse Castillo, Nidia Pérez y Bryan Campbell.

Equipo rojo: Danna Villarreal, Ervin González, Johani González y Jorge Hernández.

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La novedad de esta temporada

En esta edición, la producción evolucionó con la incorporación de una nueva facción integrada por competidores legendarios, quienes visten uniforme negro y son denominados el "equipo negro". Además, en esta temporada se eliminó la inmunidad para todos los participantes, por lo que las eliminaciones se realizarán de forma obligatoria cada viernes.