Calle 7 Panamá regresa hoy: hora y dónde ver el esperado regreso

La emoción vuelve a las tardes de la televisión panameña con el esperado regreso de Calle 7 Panamá, el programa de competencia que reúne a los atletas más destacados en intensas pruebas de fuerza, velocidad y estrategia.
¿A qué hora y dónde ver Calle 7?
- Programa: Calle 7 Panamá
- Fecha: Hoy
- Hora: 4:00 p.m.
- Canal: Telemetro
- También disponible: Medcom Go y la señal en vivo de Telemetro.
Los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de las exigentes competencias que caracterizan al programa y seguir de cerca el desempeño de los competidores en esta nueva etapa de la temporada.