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Calle 7 Calle 7 -  20 de julio de 2026 - 11:53

Calle 7 Panamá regresa hoy: hora y dónde ver el esperado regreso

La espera terminó. Calle 7 Panamá regresa hoy con nuevas competencias, desafíos y toda la adrenalina que ha convertido al programa en uno de los favoritos.

Calle 7 Panamá. 

Calle 7 Panamá. 

Telemetro
María Hernández
Por María Hernández

La emoción vuelve a las tardes de la televisión panameña con el esperado regreso de Calle 7 Panamá, el programa de competencia que reúne a los atletas más destacados en intensas pruebas de fuerza, velocidad y estrategia.

Tras una pausa, el "campo de batalla" reabre sus puertas para una nueva etapa llena de adrenalina, rivalidades y momentos que prometen mantener a los espectadores al filo de sus asientos.

¿A qué hora y dónde ver Calle 7?

  • Programa: Calle 7 Panamá
  • Fecha: Hoy
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Canal: Telemetro
  • También disponible: Medcom Go y la señal en vivo de Telemetro.

Los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de las exigentes competencias que caracterizan al programa y seguir de cerca el desempeño de los competidores en esta nueva etapa de la temporada.

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