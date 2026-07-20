Panamá reporta avances con China para reducir la detención de buques

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, informó que una delegación panameña sostuvo reuniones técnicas con autoridades de China, en las que ambas partes alcanzaron consensos importantes para avanzar hacia una posible renovación del acuerdo marítimo, en medio de las conversaciones por la detención de buques con bandera panameña.
Según explicó el funcionario, cada país se encuentra desarrollando sus procesos internos para evaluar la renovación del convenio.
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"La semana pasada el equipo de Panamá estuvo en China y tuvieron las reuniones técnicas. Se han llegado a consensos importantes y ahora cada una de las partes está trabajando sus procesos internos para una posible renovación del acuerdo marítimo", manifestó Hoyos. "La semana pasada el equipo de Panamá estuvo en China y tuvieron las reuniones técnicas. Se han llegado a consensos importantes y ahora cada una de las partes está trabajando sus procesos internos para una posible renovación del acuerdo marítimo", manifestó Hoyos.
Panamá busca reducir las tensiones con China
El vicecanciller señaló que las conversaciones han mostrado un panorama favorable y expresó la intención del Gobierno panameño de mantener una relación estable con China.
"Pareciera que las cosas tienen un giro positivo y, por supuesto, esto va en aras de desescalar cualquier tipo de tensión que pueda existir, que ciertamente no es lo que queremos. El presidente ha manifestado el interés de estabilizar un poco la situación para Panamá y ciertamente no queremos ningún tipo de conflicto con un país como China", indicó. "Pareciera que las cosas tienen un giro positivo y, por supuesto, esto va en aras de desescalar cualquier tipo de tensión que pueda existir, que ciertamente no es lo que queremos. El presidente ha manifestado el interés de estabilizar un poco la situación para Panamá y ciertamente no queremos ningún tipo de conflicto con un país como China", indicó.
Disminuyen las detenciones de buques
Hoyos también destacó que las cifras registradas durante junio reflejan una mejora en comparación con meses anteriores.
De acuerdo con el vicecanciller, el número de detenciones de buques con bandera panameña disminuyó durante junio, lo que considera una señal positiva dentro del proceso de diálogo entre ambos países.
"Los números de junio han sido positivos. En junio hubo muchas menos detenciones que en los meses anteriores", afirmó. "Los números de junio han sido positivos. En junio hubo muchas menos detenciones que en los meses anteriores", afirmó.
Continúan las gestiones diplomáticas
Las autoridades panameñas mantienen las conversaciones con sus homólogos chinos con el objetivo de fortalecer la cooperación marítima y avanzar en un acuerdo que contribuya a reducir las detenciones de embarcaciones con bandera panameña.