Lanzan bolsas con armas y presuntas drogas a la cárcel Nueva Esperanza desde un taxi

La Policía Nacional informó que unidades de inteligencia del Centro Penitenciario Nueva Esperanza detectaron el lanzamiento de bolsas con artículos prohibidos hacia el interior del penal desde un vehículo tipo taxi. Tras la rápida intervención de las autoridades, se logró el decomiso de armas de fuego , municiones y presuntas sustancias ilícitas, evitando que estos objetos ingresaran al centro penitenciario.

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Detectan lanzamiento de bolsas desde un taxi

Según la Policía Nacional, el hecho fue detectado por las unidades de inteligencia asignadas al Centro Penitenciario Nueva Esperanza, quienes observaron que desde un taxi se lanzaban bolsas con artículos prohibidos hacia el interior de la cárcel.

#ZPColón | Unidades de Inteligencia del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, detectaron el lanzamiento de bolsas con artículos prohibidos hacia el interior del penal desde un vehículo tipo taxi. se decomiso armas de fuego, municiones, presuntas sustancias ilícitas. pic.twitter.com/DUm12Fwu9d — Policía Nacional (@policiadepanama) July 20, 2026

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y recuperaron los paquetes antes de que llegaran a manos de la población penitenciaria.

Continúan las investigaciones

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este hecho y determinar si existen más personas involucradas en el intento de introducir objetos prohibidos al penal.

Hasta el momento, la institución no ha informado sobre personas aprehendidas en relación con este caso.