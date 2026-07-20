Virus Sincitial Respiratorio: Minsa explica por qué las embarazadas deben vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó este lunes su estrategia para prevenir las complicaciones causadas por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) e hizo un llamado a las embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación para que reciban la vacuna, con el fin de proteger a sus bebés desde el nacimiento mediante la transferencia de anticuerpos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un recorrido por la sala de neonatología del Hospital del Niño, donde verificó la atención que reciben los pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias.

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Minsa alerta por pacientes en cuidados intensivos

Boyd Galindo informó que actualmente 48 niños permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño y que 20 de ellos presentan infección por Virus Sincitial Respiratorio, por lo que insistió en fortalecer las medidas preventivas.

"Estamos haciendo un llamado muy especial a las madres embarazadas para que se vacunen. Al hacerlo, transmiten anticuerpos a sus bebés y estos nacen protegidos, reduciendo el riesgo de complicaciones graves", expresó el ministro. "Estamos haciendo un llamado muy especial a las madres embarazadas para que se vacunen. Al hacerlo, transmiten anticuerpos a sus bebés y estos nacen protegidos, reduciendo el riesgo de complicaciones graves", expresó el ministro.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, explicó que el Virus Sincitial Respiratorio circula cada año durante la temporada lluviosa, generalmente entre junio y noviembre.

Detalló que más del 80 % de los casos presentan síntomas leves, similares a un resfriado común. Sin embargo, advirtió que los menores de un año, especialmente los prematuros o quienes padecen enfermedades pulmonares o cardíacas, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones que requieran hospitalización o ingreso a cuidados intensivos.

Gallardo reiteró que la vacuna administrada entre las semanas 32 y 36 de embarazo es segura y altamente efectiva, ya que permite que el bebé nazca con anticuerpos protectores durante los meses de mayor circulación del virus, principalmente septiembre y octubre.

Hospital del Niño amplía su capacidad de atención

Ante el aumento de pacientes con enfermedades respiratorias, el Hospital del Niño habilitó temporalmente nuevos espacios de atención y mantiene el personal médico y de enfermería necesario para responder a la demanda.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, informó que Panamá registra más de 22 mil casos de síndrome gripal al cierre de la semana epidemiológica 26 e inicio de la 27, una categoría que incluye infecciones por Virus Sincitial Respiratorio, influenza y COVID-19.