Veraguas Nacionales -  20 de julio de 2026 - 16:07

MINSA beneficia a más de 2 mil residentes de Veraguas con jornada de salud

La gira Amor Sobre Ruedas del MINSA, brindó atención médica gratuita y diversos servicios de salud a más de dos mil personas de la provincia de Veraguas.

MINSA acerca servicios de salud a más de 2 mil personas. 

MINSA acerca servicios de salud a más de 2 mil personas. 

MINSA
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) benefició a más de 2 mil personas de los distritos de Santa Fe y San Francisco, en la provincia de Veraguas, mediante la gira Amor Sobre Ruedas, una iniciativa que acerca los servicios de salud a comunidades de difícil acceso.

Durante la jornada, los residentes recibieron consultas médicas gratuitas, vacunación, exámenes de salud, entrega de medicamentos y otros servicios preventivos, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y promover el bienestar de la población.

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MINSA acerca servicios de salud en Veraguas

El MINSA destacó que estas giras permiten acercar la atención médica a comunidades apartadas, facilitando el acceso oportuno a servicios esenciales y reforzando las acciones de prevención y promoción de la salud en todo el país.

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