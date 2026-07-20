MINSA beneficia a más de 2 mil residentes de Veraguas con jornada de salud

El Ministerio de Salud (MINSA) benefició a más de 2 mil personas de los distritos de Santa Fe y San Francisco, en la provincia de Veraguas, mediante la gira Amor Sobre Ruedas, una iniciativa que acerca los servicios de salud a comunidades de difícil acceso.
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MINSA acerca servicios de salud en Veraguas
El MINSA destacó que estas giras permiten acercar la atención médica a comunidades apartadas, facilitando el acceso oportuno a servicios esenciales y reforzando las acciones de prevención y promoción de la salud en todo el país.