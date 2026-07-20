MINSA beneficia a más de 2 mil residentes de Veraguas con jornada de salud

MINSA acerca servicios de salud a más de 2 mil personas. MINSA

Por María Hernández El Ministerio de Salud (MINSA) benefició a más de 2 mil personas de los distritos de Santa Fe y San Francisco, en la provincia de Veraguas, mediante la gira Amor Sobre Ruedas, una iniciativa que acerca los servicios de salud a comunidades de difícil acceso.

Durante la jornada, los residentes recibieron consultas médicas gratuitas, vacunación, exámenes de salud, entrega de medicamentos y otros servicios preventivos, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y promover el bienestar de la población.

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