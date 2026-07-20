Universidad de Panamá entrega credenciales al rector electo José Emilio Moreno

El doctor José Emilio Moreno recibió este lunes 20 de julio las credenciales que lo oficializan como rector electo de la Universidad de Panamá, tras los comicios efectuados el pasado 1 de julio en el campus central y en los centros regionales universitarios.
El nuevo rector adelantó que buscará alianzas entre el Estado, la empresa privada y la primera casa de estudios superiores para coordinar la oferta académica de acuerdo con las carreras que demanda el mercado laboral actual. Asimismo, indicó que gestionará alternativas para mejorar la infraestructura de la universidad, cuyos edificios datan de hace varias décadas.