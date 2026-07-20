Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 15:17

Universidad de Panamá entrega credenciales al rector electo José Emilio Moreno

El doctor José Emilio Moreno tomará posesión como nuevo rector de la Universidad de Panamá el próximo 1 de octubre de 2026.

Rector electo de la Universidad de Panamá

Rector electo de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El doctor José Emilio Moreno recibió este lunes 20 de julio las credenciales que lo oficializan como rector electo de la Universidad de Panamá, tras los comicios efectuados el pasado 1 de julio en el campus central y en los centros regionales universitarios.

Moreno obtuvo el triunfo con el 55 % de los votos ponderados entre profesores, estudiantes y el personal administrativo. Su toma de posesión está programada para el próximo 1 de octubre de 2026.

El nuevo rector adelantó que buscará alianzas entre el Estado, la empresa privada y la primera casa de estudios superiores para coordinar la oferta académica de acuerdo con las carreras que demanda el mercado laboral actual. Asimismo, indicó que gestionará alternativas para mejorar la infraestructura de la universidad, cuyos edificios datan de hace varias décadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente pide no alimentar a los cocodrilos para evitar accidentes

IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de un vehículo oficial

Molineros panameños piden crear un comité técnico para proteger la producción de arroz ante El Niño

Recomendadas

Más Noticias