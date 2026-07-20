Banco Nacional defiende tasa del CEPANIM: "No estamos lucrando", dice Javier Carrizo

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que la entidad no obtiene ganancias con la operación del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) y explicó que la tasa de descuento aplicada para quienes decidan hacerlo efectivo antes de su vencimiento es del 5% anual.

Según Carrizo, el banco destinó recursos para atender a los jubilados y pensionados que opten por redimir el certificado de manera anticipada.

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"El banco no está lucrando de esta operación. Todo lo contrario, ha separado fondos para hacer frente a aquellos jubilados que deseen redimir su CEPANIM antes de su vencimiento y se estableció una tasa muy razonable. La tasa de descuento es del 5% anual. Dígame usted qué institución le presta al 5% anual", manifestó el gerente del Banco Nacional. "El banco no está lucrando de esta operación. Todo lo contrario, ha separado fondos para hacer frente a aquellos jubilados que deseen redimir su CEPANIM antes de su vencimiento y se estableció una tasa muy razonable. La tasa de descuento es del 5% anual. Dígame usted qué institución le presta al 5% anual", manifestó el gerente del Banco Nacional.

Banco Nacional explica el objetivo de la tasa de descuento

“El banco no está lucrando de esta operación, todo lo contrario ha separado fondos para hacer frente a aquellos jubilados que deseen redimir su Cepanim antes de su vencimiento y se estableció una tasa muy razonable, la tasa de descuento es el 5% anual. Dígame usted qué… pic.twitter.com/LuXXHjghT7 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

El gerente indicó que la tasa aplicada responde al costo financiero de adelantar el pago del certificado antes de la fecha establecida para su vencimiento.

Reiteró que la institución busca ofrecer una alternativa a los beneficiarios que necesiten acceder a esos recursos de forma anticipada, sin que ello represente un negocio para el banco.

CEPANIM permite el cobro anticipado del certificado

El CEPANIM ofrece la posibilidad de que los beneficiarios hagan efectivo el certificado antes de la fecha de vencimiento mediante un mecanismo de descuento.

Las declaraciones de Carrizo surgen en medio del debate generado por la tasa aplicada a quienes opten por recibir el dinero de manera anticipada.