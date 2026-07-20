Banco Nacional defiende tasa del CEPANIM: "No estamos lucrando", dice Javier Carrizo

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que la entidad no obtiene ganancias con la operación del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) y explicó que la tasa de descuento aplicada para quienes decidan hacerlo efectivo antes de su vencimiento es del 5% anual.
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Banco Nacional explica el objetivo de la tasa de descuento
El gerente indicó que la tasa aplicada responde al costo financiero de adelantar el pago del certificado antes de la fecha establecida para su vencimiento.
Reiteró que la institución busca ofrecer una alternativa a los beneficiarios que necesiten acceder a esos recursos de forma anticipada, sin que ello represente un negocio para el banco.
CEPANIM permite el cobro anticipado del certificado
El CEPANIM ofrece la posibilidad de que los beneficiarios hagan efectivo el certificado antes de la fecha de vencimiento mediante un mecanismo de descuento.
Las declaraciones de Carrizo surgen en medio del debate generado por la tasa aplicada a quienes opten por recibir el dinero de manera anticipada.