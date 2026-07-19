Panamá Nacionales -  19 de julio de 2026 - 09:59

CEPANIM: Banco Nacional explica por qué descuenta hasta un 26% al hacer efectivo el certificado

El Banco Nacional explicó cómo se calcula el descuento aplicado al canjear los certificados CEPANIM y aclaró el porcentaje del documento.

Canje por el CEPANIM

Canje por el CEPANIM

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Banco Nacional de Panamá explicó cómo se calcula el porcentaje de descuento que se aplica a los beneficiarios que deciden hacer efectivo de forma anticipada el Certificado de Pago Negociable por Intereses de Mora (CEPANIM).

El gerente ejecutivo de Riesgo de la entidad, Alvin Ortega, aseguró que el banco no obtiene ganancias con este proceso y que el cálculo responde al costo de los fondos y al tiempo que falta para el vencimiento de cada certificado.

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"El Banco Nacional no está lucrando con este proceso de negociación de los CEPANIM. La tasa de descuento que se utiliza está basada en el costo de fondos del banco y el plazo del certificado", explicó Ortega. "El Banco Nacional no está lucrando con este proceso de negociación de los CEPANIM. La tasa de descuento que se utiliza está basada en el costo de fondos del banco y el plazo del certificado", explicó Ortega.

¿Por qué se aplica un descuento?

Según el funcionario, los certificados vencen entre 2029 y 2032, por lo que el banco debe esperar varios años para hacer efectivo su cobro.

Por esa razón, el porcentaje de descuento varía según el tiempo restante hasta el vencimiento del certificado.

¿Cuánto descuenta el Banco Nacional?

De acuerdo con la explicación del Banco Nacional, las tasas aplicadas son las siguientes:

  • 15 % para certificados con vencimiento en 2029 (tres años).
  • 20 % para certificados con vencimiento en 2030 (cuatro años).
  • 23 % para certificados con vencimiento en 2031 (cinco años).
  • 26 % para certificados con vencimiento en 2032 (seis años).

Ortega indicó que estos porcentajes se calculan tomando como referencia el costo anual de los fondos del banco, que oscila entre 4.5 % y 5 %, multiplicado por el plazo restante del certificado.

¿Qué es el CEPANIM?

El Certificado de Pago Negociable por Intereses de Mora (CEPANIM) es un documento emitido por el Estado para reconocer los intereses generados por pagos atrasados. Los beneficiarios pueden conservarlo hasta su fecha de vencimiento o negociar su cobro anticipado con las entidades autorizadas, aplicándose un descuento de acuerdo con el plazo restante.

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