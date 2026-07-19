Panamá se prepara para El Niño: Gobierno activa comisión por posible sequía

Ante la amenaza que representa el fenómeno meteorológico de El Niño , el Gobierno Nacional instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para dar seguimiento a los posibles impactos que este evento climático podría generar en el país durante los próximos meses.

La primera reunión se realizó el 15 de julio de 2026 en la sede del Ministerio de Gobierno, donde los integrantes acordaron declararse en sesión permanente para coordinar las acciones de prevención y respuesta.

Autoridades participaron en la primera reunión

En el encuentro participaron los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; de Gobierno, Dinoska Montalvo; de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, Aníbal Rincón; y el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez.

También asistieron representantes de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y Asuntos del Canal, además de autoridades de la ASEP, IDAAN, IMHPA, SINAPROC, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el IMA y otras instituciones vinculadas a la gestión de riesgos.

Advierten posible disminución de lluvias por el Niño

@Presidencia

Durante la sesión, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentó un informe sobre el comportamiento de El Niño y su perspectiva climática para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Según el reporte, existe la posibilidad de una disminución de las lluvias en la vertiente del Pacífico, además de un adelanto o una prolongación de la temporada seca, condiciones que podrían favorecer la aparición de episodios de sequía en distintas regiones del país.

Las autoridades indicaron que la comisión mantendrá un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno y coordinará medidas para reducir los posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, el ambiente y otros sectores estratégicos.