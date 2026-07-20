Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 10:20

TalentUp Panamá abre 10 mil becas gratuitas para capacitarse en habilidades digitales

El MEF anunció 10 mil becas de TalentUp Panamá para capacitarse en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos.

¿Buscas una beca? TalentUp Panamá abre 10 mil cupos gratuitos

¿Buscas una beca? TalentUp Panamá abre 10 mil cupos gratuitos

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura de 10 mil becas del programa TalentUp Panamá, una iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales de los panameños en áreas con alta demanda laboral.

El programa está dirigido a estudiantes, recién graduados, personas en búsqueda de empleo, colaboradores de la empresa privada, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y servidores públicos interesados en ampliar sus conocimientos en tecnologías emergentes.

Tema de interés: Pago del PASE-U por tarjeta: ¿se podrá retirar en efectivo? IFARHU explica

¿Qué cursos ofrece TalentUp Panamá?

Los beneficiarios podrán capacitarse en áreas clave para el mercado laboral actual, entre ellas:

  • Inteligencia artificial.
  • Análisis de datos.
  • Ciberseguridad.
  • Computación en la nube.
  • Redes.
  • Otras tecnologías digitales de alta demanda.

El objetivo del programa es preparar a los participantes para responder a las necesidades del mercado laboral y mejorar sus oportunidades de empleo en la economía digital.

¿Quiénes pueden aplicar?

Las becas están disponibles para:

  • Estudiantes.
  • Recién graduados.
  • Personas que buscan empleo.
  • Colaboradores de empresas privadas.
  • Integrantes de las MIPYMES.
  • Funcionarios del sector público.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden presentar su solicitud a través de la plataforma Panamá Conecta, donde encontrarán la información sobre el proceso de inscripción y los requisitos para acceder a una de las 10 mil becas disponibles.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de un vehículo oficial

Molineros panameños piden crear un comité técnico para proteger la producción de arroz ante El Niño

Panamá y China alcanzan consenso para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo

Recomendadas

Más Noticias