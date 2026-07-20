TalentUp Panamá abre 10 mil becas gratuitas para capacitarse en habilidades digitales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura de 10 mil becas del programa TalentUp Panamá , una iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales de los panameños en áreas con alta demanda laboral.

El programa está dirigido a estudiantes, recién graduados, personas en búsqueda de empleo, colaboradores de la empresa privada, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y servidores públicos interesados en ampliar sus conocimientos en tecnologías emergentes.

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¿Qué cursos ofrece TalentUp Panamá?

Los beneficiarios podrán capacitarse en áreas clave para el mercado laboral actual, entre ellas:

Inteligencia artificial.

Análisis de datos.

Ciberseguridad.

Computación en la nube.

Redes.

Otras tecnologías digitales de alta demanda.

El objetivo del programa es preparar a los participantes para responder a las necesidades del mercado laboral y mejorar sus oportunidades de empleo en la economía digital.

¿Quiénes pueden aplicar?

Impulsa tu futuro con las habilidades que demanda el mundo digital. ¡Aprovecha una de las 10,000 becas de TalentUp Panamá!



Capacítate en las tecnologías que están transformando el mundo: inteligencia… pic.twitter.com/xrBZbs31us — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 20, 2026

Las becas están disponibles para:

Estudiantes.

Recién graduados.

Personas que buscan empleo.

Colaboradores de empresas privadas.

Integrantes de las MIPYMES.

Funcionarios del sector público.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden presentar su solicitud a través de la plataforma Panamá Conecta, donde encontrarán la información sobre el proceso de inscripción y los requisitos para acceder a una de las 10 mil becas disponibles.