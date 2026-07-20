TalentUp Panamá abre 10 mil becas gratuitas para capacitarse en habilidades digitales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la apertura de 10 mil becas del programa TalentUp Panamá, una iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales de los panameños en áreas con alta demanda laboral.
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¿Qué cursos ofrece TalentUp Panamá?
Los beneficiarios podrán capacitarse en áreas clave para el mercado laboral actual, entre ellas:
- Inteligencia artificial.
- Análisis de datos.
- Ciberseguridad.
- Computación en la nube.
- Redes.
- Otras tecnologías digitales de alta demanda.
El objetivo del programa es preparar a los participantes para responder a las necesidades del mercado laboral y mejorar sus oportunidades de empleo en la economía digital.
¿Quiénes pueden aplicar?
Las becas están disponibles para:
- Estudiantes.
- Recién graduados.
- Personas que buscan empleo.
- Colaboradores de empresas privadas.
- Integrantes de las MIPYMES.
- Funcionarios del sector público.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden presentar su solicitud a través de la plataforma Panamá Conecta, donde encontrarán la información sobre el proceso de inscripción y los requisitos para acceder a una de las 10 mil becas disponibles.