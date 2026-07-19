Bono permanente de la CSS: estos jubilados y pensionados no cobrarán los B/.50

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente , un beneficio económico de B/.50.00 dirigido a complementar los ingresos de este sector de la población.

Sin embargo, no todos los pensionados serán beneficiarios, ya que la normativa establece quiénes tienen derecho a recibir este apoyo.

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¿Quiénes no cobrarán el bono permanente?

De acuerdo con la normativa vigente, no recibirán el bono permanente las personas que no pertenezcan a alguno de los siguientes regímenes de la Caja de Seguro Social:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Régimen de Riesgos Profesionales.

En consecuencia, el beneficio está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados adscritos a estos programas.

@Nono

¿De cuánto será el pago?

El segundo desembolso del bono permanente será de B/.50.00, según el calendario de pagos correspondiente a 2026.

¿De qué depende el pago?

La CSS explicó que el desembolso también está sujeto a la disponibilidad de los recursos económicos que deben ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contar con la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido.

El bono permanente forma parte del programa de apoyo económico creado para brindar un ingreso adicional a miles de jubilados y pensionados del país.