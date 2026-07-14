Bono permanente para jubilados y pensionados: conozca cuándo se pagará

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente, un beneficio económico establecido mediante la Ley 964 de 2024 para complementar los ingresos de este sector de la población.

Este incentivo forma parte del Programa de Beneficios Permanentes, creado para brindar un apoyo económico adicional a los pensionados y jubilados del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Desde el viernes 17 de julio, jubilados y pensionados cobran la segunda quincena de la CSS

Jubilados y pensionados: ¿De cuánto será el segundo pago del bono permanente?

De acuerdo con la normativa vigente, el segundo desembolso será de B/.50.00, correspondiente al calendario de pagos de 2026.

¿Cuánto recibirán en total durante 2026?

Sweet Life / Unsplash

La Ley 964 de 2024 establece que los beneficiarios recibirán B/.140.00 durante el año 2026, distribuidos en tres pagos:

Primer pago: B/.40.00.

B/.40.00. Segundo pago (agosto): B/.50.00 .

. Tercer pago: B/.50.00.

La CSS informará oportunamente la fecha exacta en la que se realizará el depósito del segundo desembolso a los jubilados y pensionados.