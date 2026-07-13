Condenan a 48 años de prisión a responsables del femicidio de turista española en Bocas del Toro

A 48 años de prisión fueron condenados dos hombres que resultaron responsables por el femicidio y robo en perjuicio de la turista española, Eneritz Argintxona Fraile, registrado en el 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro.

En la lectura de sentencia se estableció 30 años de prisión para cada uno por el delito de femicidio, y 18 años por el delito de robo agravado.

En el juicio oral se aportaron más de 50 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales que confirmaron la teoría del caso y la responsabilidad penal de ambas personas, generando un fallo unánime por parte de un Tribunal de Juicio, señaló el Ministerio público.

La causa penal se produjo el 23 de julio de 2024, en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro, cuando los sujetos golpearon a la mujer para apoderarse de sus bienes, provocando su muerte, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 26 de julio de ese año, en un paraje a orillas del mar.

Según los resultados de la necropsia, la joven murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.