Desde el viernes 17 de julio, jubilados y pensionados cobran la segunda quincena de la CSS

Desde el viernes 19 de julio, jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026 para los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque, además de divulgar las fechas previstas para los desembolsos del mes de agosto.

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¿Cuándo pagan la segunda quincena de julio?

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 17 de julio: beneficiarios que cobran mediante ACH .

beneficiarios que cobran mediante . Lunes 20 de julio: beneficiarios que reciben el pago mediante cheque.

Jubilados y pensionados deben presentar estos documentos para cobrar sus cheques. Cortesía

La entidad recordó a los jubilados y pensionados verificar el método de pago registrado para conocer la fecha en la que podrán disponer de sus prestaciones.

Próximos pagos a jubilados y pensionados

Para agosto, la Caja de Seguro Social efectuará dos jornadas de pago:

Primera quincena

ACH: martes 4 de agosto.

martes 4 de agosto. Cheque: miércoles 5 de agosto.

Segunda quincena