Panamá Nacionales -  12 de julio de 2026 - 10:03

Desde el viernes 17 de julio, jubilados y pensionados cobran la segunda quincena de la CSS

La CSS anunció las fechas del segundo pago de julio para jubilados y pensionados que cobran por ACH y cheque. Conoce cuándo recibirás tu dinero.

Desde el viernes 19 de julio

Desde el viernes 19 de julio, jubilados y pensionados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026 para los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque, además de divulgar las fechas previstas para los desembolsos del mes de agosto.

¿Cuándo pagan la segunda quincena de julio?

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

  • Viernes 17 de julio: beneficiarios que cobran mediante ACH.
  • Lunes 20 de julio: beneficiarios que reciben el pago mediante cheque.
Jubilados y pensionados deben presentar estos documentos para cobrar sus cheques.

Jubilados y pensionados deben presentar estos documentos para cobrar sus cheques.

La entidad recordó a los jubilados y pensionados verificar el método de pago registrado para conocer la fecha en la que podrán disponer de sus prestaciones.

Próximos pagos a jubilados y pensionados

Para agosto, la Caja de Seguro Social efectuará dos jornadas de pago:

Primera quincena

  • ACH: martes 4 de agosto.
  • Cheque: miércoles 5 de agosto.

Segunda quincena

  • ACH: miércoles 19 de agosto.
  • Cheque: jueves 20 de agosto.
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