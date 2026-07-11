Fuertes lluvias en Bocas del Toro: más de 1,300 viviendas afectadas y 363 personas en albergue

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene las labores de respuesta y asistencia humanitaria en la provincia de Bocas del Toro, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.
Fuertes lluvias en Bocas del Toro provocan inundaciones
Además, 363 personas permanecen albergadas en la Escuela Tehobroma, donde reciben atención mientras continúan las evaluaciones y la asistencia a las familias damnificadas.
Sinaproc indicó que sus equipos siguen desplegados en las zonas afectadas para brindar ayuda humanitaria, monitorear las condiciones y realizar las evaluaciones de daños, ante la persistencia de las lluvias en la provincia.