Bocas del Toro Nacionales -  11 de julio de 2026 - 12:38

Fuertes lluvias en Bocas del Toro: más de 1,300 viviendas afectadas y 363 personas en albergue

El Sinaproc informó que 1,372 viviendas han resultado afectadas por las inundaciones en Bocas del Toro. Unas 363 personas permanecen albergadas.

Fuertes lluvias en Bocas del Toro

Fuertes lluvias en Bocas del Toro

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene las labores de respuesta y asistencia humanitaria en la provincia de Bocas del Toro, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con el más reciente balance de la institución, 1,372 viviendas han resultado afectadas por las inundaciones en los distritos de Changuinola y Almirante.

Fuertes lluvias en Bocas del Toro provocan inundaciones

Además, 363 personas permanecen albergadas en la Escuela Tehobroma, donde reciben atención mientras continúan las evaluaciones y la asistencia a las familias damnificadas.

Sinaproc indicó que sus equipos siguen desplegados en las zonas afectadas para brindar ayuda humanitaria, monitorear las condiciones y realizar las evaluaciones de daños, ante la persistencia de las lluvias en la provincia.

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