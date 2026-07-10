Desborde de quebrada inunda viviendas en Almirante y causa daños en Bocas del Toro

Más de 100 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en el sector de Almirante, provincia de Bocas del Toro, tras el desbordamiento de la quebrada Nigua debido a las fuertes lluvias registradas la madrugada de este viernes. Uno de los residentes damnificados explicó que esta problemática es recurrente y ya se ha generado en años anteriores.
Las autoridades informaron que se encuentran atendiendo a los damnificados y que todas las entidades del Estado se mantienen activas para brindar apoyo a la población afectada en la provincia.