Bocas del Toro Nacionales -  10 de julio de 2026 - 08:36

Desborde de quebrada inunda viviendas en Almirante y causa daños en Bocas del Toro

Las autoridades informaron que se encuentran atendiendo a los damnificados que las comunidades de la provincia de Los Santos.

Inundaciones en Almirante

Inundaciones en Almirante, Bocas del Toro. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 100 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en el sector de Almirante, provincia de Bocas del Toro, tras el desbordamiento de la quebrada Nigua debido a las fuertes lluvias registradas la madrugada de este viernes. Uno de los residentes damnificados explicó que esta problemática es recurrente y ya se ha generado en años anteriores.

Los moradores presumen que el desastre se produjo por la obstrucción de los canales pluviales de la zona, los cuales se encuentran obstruidos por acumulación de basura. Al respecto, la directora provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Sandra Blake, detalló que el evento coincidió con la marea alta, lo que provocó inundaciones repentinas de hasta tres pies de altura que afectaron directamente a unas 75 casas del total reportado.

Las autoridades informaron que se encuentran atendiendo a los damnificados y que todas las entidades del Estado se mantienen activas para brindar apoyo a la población afectada en la provincia.

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