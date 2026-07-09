Mulino recorre operaciones de Chiquita y reactiva exportación de banano en Bocas del Toro

El presidente José Raúl Mulino recorrió este jueves las operaciones de Chiquita en la Finca 12, en Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación de la industria bananera, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y la empresa para retomar las exportaciones.

Durante la visita, en la que participó el CEO de Chiquita, Carlos López Flores, junto con los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se informó que la empresa proyecta exportar 11 millones de cajas de banano durante 2026 y elevar esa cifra a 15 millones de cajas en 2027.

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Chiquita proyecta aumentar producción y generar más empleos

Actualmente, Chiquita mantiene en producción unas 5 mil hectáreas distribuidas en 20 fincas, una actividad que genera alrededor de 6 mil empleos directos en la provincia, dependiendo del comportamiento de la producción.

"Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad", expresó el presidente Mulino. "Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad", expresó el presidente Mulino.

El mandatario destacó que la recuperación de esta actividad representa una oportunidad para fortalecer la economía de Bocas del Toro y garantizar el sustento de miles de familias vinculadas al sector bananero.

Asimismo, recordó que durante una visita oficial a Brasil, el 29 de agosto del año pasado, se iniciaron las gestiones que permitieron mantener las operaciones de la empresa en Panamá y proteger miles de puestos de trabajo.

Gobierno anuncia programa para jóvenes de Bocas del Toro

Durante el recorrido, Mulino también anunció que el próximo mes comenzará el programa Mi Primer Empleo Rural, iniciativa con la que se busca brindar oportunidades laborales remuneradas a jóvenes de Bocas del Toro.

Por su parte, el CEO de Chiquita, Carlos López Flores, agradeció el respaldo del Gobierno y afirmó que la empresa continuará ampliando su producción.