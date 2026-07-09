Mulino recorre operaciones de Chiquita y reactiva exportación de banano en Bocas del Toro

El presidente José Raúl Mulino recorrió este jueves las operaciones de Chiquita en la Finca 12, en Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación de la industria bananera, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y la empresa para retomar las exportaciones.
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Chiquita proyecta aumentar producción y generar más empleos
Actualmente, Chiquita mantiene en producción unas 5 mil hectáreas distribuidas en 20 fincas, una actividad que genera alrededor de 6 mil empleos directos en la provincia, dependiendo del comportamiento de la producción.
El mandatario destacó que la recuperación de esta actividad representa una oportunidad para fortalecer la economía de Bocas del Toro y garantizar el sustento de miles de familias vinculadas al sector bananero.
Asimismo, recordó que durante una visita oficial a Brasil, el 29 de agosto del año pasado, se iniciaron las gestiones que permitieron mantener las operaciones de la empresa en Panamá y proteger miles de puestos de trabajo.
Gobierno anuncia programa para jóvenes de Bocas del Toro
Durante el recorrido, Mulino también anunció que el próximo mes comenzará el programa Mi Primer Empleo Rural, iniciativa con la que se busca brindar oportunidades laborales remuneradas a jóvenes de Bocas del Toro.
Por su parte, el CEO de Chiquita, Carlos López Flores, agradeció el respaldo del Gobierno y afirmó que la empresa continuará ampliando su producción.