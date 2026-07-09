Agroferias en Panamá para el viernes 10 y sábado 11 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 10 y sábado 11 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del viernes 10 de julio
Chiriquí
- Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix.
Coclé
- Casa local de El Copé, distrito de Olá.
Herrera
- Junta Comunal de El Toro, distrito de Las Minas.
Veraguas
- Cancha techada de Peña, distrito de Santiago.
- Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
Darién
- Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.
Panamá Oeste
- Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera.
Sábado 11 de julio
Chiriquí
- Terrenos de La Feria de David, en el distrito de David.