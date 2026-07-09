Agroferias en Panamá para el viernes 10 y sábado 11 de julio

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 10 y sábado 11 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del viernes 10 de julio Chiriquí Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix. Coclé Casa local de El Copé, distrito de Olá. Herrera Junta Comunal de El Toro, distrito de Las Minas. Veraguas Cancha techada de Peña, distrito de Santiago.

Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas. Darién Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana. Panamá Oeste Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera. Sábado 11 de julio Chiriquí Terrenos de La Feria de David, en el distrito de David. Aquí están las Agroferias del IMA para este fin de semana



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/eTjku0G2CK — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 9, 2026