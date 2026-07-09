Minsa refuerza vigilancia por tos ferina: Panamá registra 49 casos confirmados

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica frente a la tos ferina y reiteró el llamado a la población a mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, al informar que Panamá acumula 49 casos confirmados de esta enfermedad hasta el 6 de julio de 2026.

La entidad recordó que la vacunación continúa siendo la principal medida para prevenir complicaciones, especialmente en los menores de un año, quienes representan el grupo más vulnerable.

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Minsa confirma una defunción en un menor de un año

La doctora Yadira de Moltó, médico salubrista encargada de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas, informó que este año se registró una defunción en un menor de un año, asociada a la falta de protección vacunal completa.

La especialista reiteró la importancia de que las mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap durante el último trimestre del embarazo, ya que permite transferir anticuerpos al bebé antes de su nacimiento y reducir el riesgo de enfermedad grave.

Regiones con más casos de tos ferina

Hasta el 6 de julio, los casos confirmados se distribuyen en nueve regiones de salud:

Panamá Metro: 14 casos.

Comarca Ngäbe Buglé: 13.

Panamá Oeste: 7.

Colón: 6.

Chiriquí: 3.

San Miguelito: 3.

Comarca Guna Yala: 1.

Panamá Norte: 1.

Panamá Este: 1.

Durante las investigaciones epidemiológicas también se han detectado casos entre familiares y contactos cercanos, lo que ha permitido aplicar vacunación y tratamiento antibiótico para reducir la transmisión.

¿Cuáles son los síntomas de la tos ferina?

La doctora De Moltó explicó que la enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común, entre ellos:

Secreción nasal.

Fiebre leve.

Tos.

Posteriormente, la infección puede evolucionar hacia una tos intensa y persistente, que puede provocar vómitos, dificultad para dormir y episodios de tos acompañados de un silbido característico al inhalar.

El Minsa recomienda acudir a un centro de salud cuando una persona presente tos persistente por más de 14 días, para recibir evaluación médica y, si es necesario, realizar pruebas diagnósticas.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias reiteraron las siguientes recomendaciones:

Mantener completo el esquema nacional de vacunación.

Vacunarse durante el embarazo, según las indicaciones médicas.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Lavarse las manos con frecuencia.

Evitar el contacto cercano con bebés, adultos mayores y personas vulnerables cuando existan síntomas respiratorios.

El Minsa indicó que continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las acciones de control para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad.