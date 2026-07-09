CSS aclara situación en oficinas de Colón tras protesta por falta de aire acondicionado

Un grupo de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Colón realizó la mañana de este jueves una suspensión temporal de labores en las oficinas administrativas ubicadas en Plaza Millennium, como medida de protesta por la falta de aire acondicionado en las instalaciones.

De acuerdo con los colaboradores, el sistema de climatización presenta fallas desde hace más de un mes, situación que, aseguran, ha generado altas temperaturas dentro de las oficinas y dificulta el desarrollo normal de sus funciones.

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Funcionarios denuncian condiciones inadecuadas

Los trabajadores señalaron que las condiciones dentro del edificio no son adecuadas para continuar laborando, por lo que decidieron suspender momentáneamente sus actividades mientras esperan una solución por parte de la administración.

Inicialmente, la medida generó preocupación sobre una posible interrupción de los servicios administrativos.

CSS: la atención al público no fue suspendida

Horas después, la Caja de Seguro Social emitió un comunicado en el que informó que las oficinas administrativas de Plaza Millennium permanecen abiertas y operando con normalidad.

La institución explicó que la suspensión de labores fue realizada por un grupo de funcionarios durante la mañana; sin embargo, aseguró que la atención al público y las actividades administrativas continúan desarrollándose con normalidad.

Asimismo, la CSS indicó que mantiene su compromiso con la modernización de los servicios y la ejecución de proyectos para fortalecer la atención a los asegurados.