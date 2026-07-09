Panamá Nacionales -  9 de julio de 2026 - 10:46

IDAAN realiza reemplazo de una válvula de 16 pulgadas en Tumba Muerto

IDAAN informó que realiza el reemplazo de una válvula de 16 pulgadas en la vía Ricardo J. Alfaro, suministro de agua se vera afectado.

IDAAN realiza trabajos en vía Ricardo J. Alfaro. 

IDAAN realiza trabajos en vía Ricardo J. Alfaro. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico ejecuta trabajos de reemplazo de una válvula de 16 pulgadas frente a la calle 65 Oeste, en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).

Debido a estas labores, el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores de la capital, mientras culminan las maniobras de instalación y puesta en funcionamiento del nuevo equipo.

Contenido relacionado: Volcán tendrá suministro de agua por horarios desde este 9 de julio, informa el IDAAN

Las áreas que podrían registrar baja presión según IDAAN

  • El Dorado
  • Altos de Chase
  • Área industrial de la Cervecería
  • La Alameda
  • Villa Soberanía
  • Las Mercedes

El IDAAN indicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la operación del sistema de distribución de agua potable y recomendó a los residentes de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio.

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