IDAAN realiza reemplazo de una válvula de 16 pulgadas en Tumba Muerto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico ejecuta trabajos de reemplazo de una válvula de 16 pulgadas frente a la calle 65 Oeste, en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).
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Las áreas que podrían registrar baja presión según IDAAN
- El Dorado
- Altos de Chase
- Área industrial de la Cervecería
- La Alameda
- Villa Soberanía
- Las Mercedes
El IDAAN indicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la operación del sistema de distribución de agua potable y recomendó a los residentes de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio.