IDAAN realiza reemplazo de una válvula de 16 pulgadas en Tumba Muerto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que personal técnico ejecuta trabajos de reemplazo de una válvula de 16 pulgadas frente a la calle 65 Oeste, en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).

Debido a estas labores, el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores de la capital, mientras culminan las maniobras de instalación y puesta en funcionamiento del nuevo equipo.

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Las áreas que podrían registrar baja presión según IDAAN

El Dorado

Altos de Chase

Área industrial de la Cervecería

La Alameda

Villa Soberanía

Las Mercedes

El IDAAN indicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la operación del sistema de distribución de agua potable y recomendó a los residentes de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio.