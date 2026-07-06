Mesa técnica del IDAAN busca optimizar la planta potabilizadora de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) llevó a cabo una mesa técnica en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, con el objetivo de evaluar su condición operativa y establecer las obras prioritarias para fortalecer el suministro de agua potable.

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, explicó que durante la reunión participaron directivos, superintendentes y personal técnico de la planta, quienes analizaron el avance de los contratos en ejecución y las adecuaciones que requieren atención inmediata.

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Según el funcionario, entre los proyectos que se impulsan destacan las mejoras en la toma de agua cruda y otras obras destinadas a incrementar la producción diaria de agua potable y garantizar un suministro de mejor calidad para la población.

La planta potabilizadora de Chilibre abastece a más del 80 % de los residentes de la ciudad de Panamá y San Miguelito, por lo que las inversiones buscan fortalecer su capacidad operativa y responder al crecimiento de la demanda.

IDAAN realiza obras para fortalecer el servicio de agua potable

Durante el balance de gestión, el IDAAN informó además que 121 fugas han sido reparadas recientemente con el plan Panamá sin fugas, una acción que permite recuperar caudal, reducir las pérdidas de agua e inyectar un mayor volumen a la red de distribución.

En otros temas, Antonio Tercero González indicó que, tras los trabajos realizados en Costa Verde, Panamá Oeste, el suministro de agua se restablecerá de manera paulatina. Asimismo, señaló que las pruebas efectuadas en Chiriquí descartaron que el agua potable sea la causa de los casos asociados al norovirus registrados en la provincia.