Aeropuerto de Tocumen inaugura planta para tratar residuos internacionales

Aeropuerto de Tocumen y su nueva planta térmica

El Aeropuerto Internacional de Tocumen puso en funcionamiento una nueva planta térmica para el tratamiento de residuos sólidos internacionales, una infraestructura diseñada para manejar de forma segura los desechos provenientes de vuelos internacionales que podrían representar un riesgo sanitario.

La iniciativa busca fortalecer la bioseguridad aeroportuaria mediante el tratamiento controlado de residuos con posible presencia de agentes patógenos procedentes de otros países.

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Contenido de interés: Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para ampliar su capacidad

¿Cuál es el objetivo de la nueva planta en el Aeropuerto?

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la planta permitirá:

Minimizar el riesgo de propagación de enfermedades.

Controlar la proliferación de vectores, gallinazos y otros animales atraídos por los residuos.

Garantizar un manejo seguro y eficiente de los desechos sólidos internacionales.

Reducir el impacto ambiental derivado del crecimiento de la actividad aeroportuaria.

Capacidad de procesamiento

El Aeropuerto Internacional de @tocumenaero puso en operación su nueva planta térmica de tratamiento de residuos sólidos internacionales, para el tratamiento controlado de desechos internacionales que pueden representar un riesgo por la posible presencia de agentes patógenos… pic.twitter.com/iFKPvZBpGd — Telemetro Reporta (@TReporta) July 6, 2026

La nueva infraestructura cuenta con las siguientes características:

Procesa actualmente hasta 8.5 toneladas diarias de residuos.

de residuos. Tiene una capacidad instalada de 16.5 toneladas por día .

. Proyecta ampliar su capacidad a 20 toneladas diarias para 2033 .

. Puede incinerar hasta 1,000 kilogramos por hora .

. Opera durante 16 horas continuas al día, bajo protocolos internacionales de bioseguridad.

Con esta tecnología se reemplaza la planta anterior, cuya capacidad ya no respondía al volumen actual de residuos generados por las operaciones internacionales del aeropuerto.

Gerencia destaca avance ambiental

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que la puesta en marcha de esta planta representa un avance significativo en la gestión ambiental de la terminal aérea.

"La puesta en operación de esta planta marca un hito en la gestión ambiental del aeropuerto, al permitirnos tratar de forma segura y eficiente los residuos internacionales, reduciendo riesgos sanitarios y protegiendo activamente el entorno", expresó.