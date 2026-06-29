Aduanas retiene $10,440 a pasajera en Panamá Pacífico; detectan billetes presuntamente falsos

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 10,440 dólares en efectivo a una pasajera de nacionalidad cubana que arribó al país procedente de La Habana, Cuba, a través del aeropuerto de Panamá Pacífico.
Contenido de interés: Incendio en Casco Antiguo: Solicitan donaciones de ropa, agua y artículos de aseo para 81 damnificados
Detectan cuatro billetes presuntamente falsos
La institución informó que el dinero fue sometido a una verificación mediante un detector de billetes falsos, procedimiento que determinó que cuatro billetes de 100 dólares reaccionaron de manera irregular, por lo que se presume que serían falsificados.
Las autoridades no precisaron si el resto del dinero cumplía con las características de autenticidad ni ofrecieron mayores detalles sobre la investigación en curso.
Pasajera quedó a órdenes del Ministerio Público
Tras el hallazgo, la pasajera fue puesta a disposición del Ministerio Público, conforme a la normativa vigente relacionada con la declaración y el transporte de dinero en efectivo en los puntos de entrada al territorio nacional.
Las investigaciones continuarán para determinar el origen del dinero y establecer si existe la comisión de algún delito relacionado con la circulación de moneda presuntamente falsificada.