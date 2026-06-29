Aduanas retiene $10,440 a pasajera en Panamá Pacífico; detectan billetes presuntamente falsos

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 10,440 dólares en efectivo a una pasajera de nacionalidad cubana que arribó al país procedente de La Habana, Cuba, a través del aeropuerto de Panamá Pacífico .

De acuerdo con Aduanas, durante un procedimiento rutinario en el área de escáner, la viajera declaró transportar 10 mil dólares . No obstante, durante una revisión secundaria realizada por un supervisor de la entidad se localizaron billetes de diferentes denominaciones ocultos en una mochila azul y en una cartera de mano negra.

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Detectan cuatro billetes presuntamente falsos

La institución informó que el dinero fue sometido a una verificación mediante un detector de billetes falsos, procedimiento que determinó que cuatro billetes de 100 dólares reaccionaron de manera irregular, por lo que se presume que serían falsificados.

Las autoridades no precisaron si el resto del dinero cumplía con las características de autenticidad ni ofrecieron mayores detalles sobre la investigación en curso.

Pasajera quedó a órdenes del Ministerio Público

Tras el hallazgo, la pasajera fue puesta a disposición del Ministerio Público, conforme a la normativa vigente relacionada con la declaración y el transporte de dinero en efectivo en los puntos de entrada al territorio nacional.

Las investigaciones continuarán para determinar el origen del dinero y establecer si existe la comisión de algún delito relacionado con la circulación de moneda presuntamente falsificada.