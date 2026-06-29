Incendio en Casco Antiguo: Solicitan donaciones de ropa, agua y artículos de aseo para 81 damnificados

Las 81 personas que quedaron damnificadas tras el voraz incendio que consumió un caserón en Calle 12, en el Casco Antiguo, fueron trasladadas de manera temporal al Gimnasio José "Beto" Remón, en Calidonia, donde reciben atención mientras las autoridades coordinan su reubicación.

Ante la emergencia, se ha iniciado una campaña de apoyo para las familias afectadas, por lo que se solicita la donación de ropa, agua potable y artículos de aseo personal.

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Incendio en Casco Antiguo: Solicitan ayuda para los damnificados

Los damnificados permanecen en el gimnasio habilitado como albergue provisional, mientras las instituciones del Gobierno brindan asistencia y evalúan soluciones habitacionales para quienes perdieron sus viviendas y pertenencias en el incendio.

Las 81 personas que resultaron damnificadas por el voraz incendio que consumió un caserón en Calle 12, Casco Antiguo, han sido trasladadas temporalmente al Gimnasio José “Beto” Remón en Calidonia. Se está solicitando la donación de ropa, agua y artículos de aseo personal. pic.twitter.com/cwx5VMUoZ8 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

Solicitan apoyo de la ciudadanía

Las autoridades y los equipos de apoyo hacen un llamado a la solidaridad de la población para contribuir con insumos básicos que permitan atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Entre los artículos que se requieren se encuentran:

Ropa para niños y adultos.

Agua embotellada.

Artículos de higiene y aseo personal.

Las donaciones ayudarán a cubrir las necesidades de las personas que permanecen albergadas en el Gimnasio José "Beto" Remón, tras el incendio registrado en el Casco Antiguo.