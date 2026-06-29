Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 08:21

Incendio en Casco Antiguo: Solicitan donaciones de ropa, agua y artículos de aseo para 81 damnificados

Las personas afectadas por el incendio en Calle 12, Casco Antiguo, permanecen en el gimnasio Beto Remón. Solicitan donaciones de ropa, agua y artículos de aseo.

Incendio en Casco Antiguo: Solicitan ayuda para los damnificados

Incendio en Casco Antiguo: Solicitan ayuda para los damnificados

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las 81 personas que quedaron damnificadas tras el voraz incendio que consumió un caserón en Calle 12, en el Casco Antiguo, fueron trasladadas de manera temporal al Gimnasio José "Beto" Remón, en Calidonia, donde reciben atención mientras las autoridades coordinan su reubicación.

Ante la emergencia, se ha iniciado una campaña de apoyo para las familias afectadas, por lo que se solicita la donación de ropa, agua potable y artículos de aseo personal.

Te puede interesar: Incendio en Casco Antiguo deja 79 personas afectadas, informa Sinaproc

Incendio en Casco Antiguo: Solicitan ayuda para los damnificados

Los damnificados permanecen en el gimnasio habilitado como albergue provisional, mientras las instituciones del Gobierno brindan asistencia y evalúan soluciones habitacionales para quienes perdieron sus viviendas y pertenencias en el incendio.

Solicitan apoyo de la ciudadanía

Las autoridades y los equipos de apoyo hacen un llamado a la solidaridad de la población para contribuir con insumos básicos que permitan atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Entre los artículos que se requieren se encuentran:

  • Ropa para niños y adultos.
  • Agua embotellada.
  • Artículos de higiene y aseo personal.

Las donaciones ayudarán a cubrir las necesidades de las personas que permanecen albergadas en el Gimnasio José "Beto" Remón, tras el incendio registrado en el Casco Antiguo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Habilitan centro de acopio para damnificados del incendio en el Casco Antiguo

Habilitan centro de acopio de donaciones para damnificados tras el incendio en el Casco Antiguo

Cuerpo de Bomberos investiga causas de incendio en caserón en Casco Antiguo

Recomendadas

Más Noticias