IFARHU pagará becas del Concurso General 2026: aprueban B/.37.8 millones

Los estudiantes que resultaron beneficiados recientemente con el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU podrán recibir sus pagos luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida por B/.37.8 millones a favor de la institución.

Del monto aprobado, B/.36.4 millones serán destinados al pago de las becas de los nuevos beneficiarios del Concurso General 2026 y a cubrir desembolsos pendientes correspondientes a estudiantes de años anteriores.

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El traslado de partida permitirá al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) contar con los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones.

¿Para qué utilizará el IFARHU los B/.37.8 millones?

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que la mayor parte de los fondos aprobados estará dirigida a los programas de asistencia educativa.

De los B/.37.8 millones:

B/.36.4 millones serán utilizados para el pago de las becas del Concurso General 2026 y compromisos pendientes con beneficiarios de años anteriores.

El monto restante será destinado a cubrir gastos relacionados con el arrendamiento de las instalaciones del IFARHU.

Godoy destacó que la aprobación del traslado fortalece la capacidad financiera de la institución para cumplir oportunamente con sus obligaciones.

¿Cuándo pagará el IFARHU las becas del Concurso General 2026?

La aprobación del traslado de partida garantiza los recursos para realizar los pagos, pero la información suministrada por el IFARHU no establece en este anuncio una fecha específica para el desembolso a cada beneficiario.

Por ello, los estudiantes seleccionados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer el calendario y las fechas correspondientes al pago.

El Concurso General de Becas 2026 contempla nuevos beneficiarios que ahora cuentan con recursos asignados para comenzar a recibir los beneficios establecidos por el programa. El IFARHU reiteró que estos recursos buscan respaldar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y contribuir con su formación académica.