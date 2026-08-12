IFARHU: Continúa la entrega del PASE-U en Colón este jueves 13 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la entrega de tarjetas para el pago del PASE-U en la provincia de Colón, informó su director general, Carlos Godoy.
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IFARHU: Centro de entrega del jueves 13 de agosto
Distrito de Colón - Instituto A. Garay
La entrega de tarjetas esta dirigida a los colegios del corregimiento de Cristóbal.
- Colegio Abel Bravo
- Escuela Republica de Sudáfrica
- INST. Marina Mercante de Colón
- C.E.B.G. Simón Manuel Urbina
- Colegio La Salle de Margarita
- Centro Académico Palabra de Vida
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.