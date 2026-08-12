"Procederé a demandarlo": Ernesto Cedeño reacciona a la reforma del Reglamento de la Asamblea

El diputado de Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño , anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del proyecto de ley 594, que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

El proyecto fue aprobado este miércoles en tercer y último debate con 38 votos a favor, por lo que ahora deberá continuar el trámite correspondiente.

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Contenido de la reforma es cuestionable

Cedeño cuestionó el contenido de la reforma y aseguró que, a su juicio, la iniciativa no responde a las modificaciones que esperaba la ciudadanía sobre el funcionamiento del Órgano Legislativo.

Con 38 votos a favor, el Pleno de la @asambleapa aprobó en tercer y último debate el proyecto de ley 594 que modifica el Reglamento Interno del órgano Legislativo. Diputados de la oposición advirtieron que la aprobación se realizó sin cambios trascendentales. pic.twitter.com/GAe0Z0yiTb — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

“Procederé a demandarlo por inconstitucional algunos artículos”, advirtió Cedeño.

El diputado señaló que había presentado propuestas para modificar aspectos relacionados con las prerrogativas de los diputados, entre ellas la eliminación de beneficios como exoneraciones e impuestos.

“Yo creo que lo que quería el pueblo, lo que queríamos algunos era modificar para bien todo lo que era el régimen orgánico del Reglamento Interno”, sostuvo. “Yo creo que lo que quería el pueblo, lo que queríamos algunos era modificar para bien todo lo que era el régimen orgánico del Reglamento Interno”, sostuvo.

Ernesto Cedeño cuestiona beneficios para diputados

“Procederé a demandarlo por inconstitucional algunos artículos. Yo creo que lo que quería el pueblo, lo que queríamos algunos era modificar para bien todo lo que era el régimen orgánico del Reglamento Interno. Habíamos hecho propuestas, por ejemplo yo había propuesto la… pic.twitter.com/PI68TFNr26 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

El diputado de MOCA afirmó que sus propuestas no fueron aprobadas y consideró que el texto aprobado abre la posibilidad de mayores beneficios para los diputados.

“Habíamos hecho propuestas, por ejemplo yo había propuesto la eliminación de todas esas prerrogativas a favor de los diputados, exoneración, impuestos, no pasó, se abrió una puerta para que hubiese mayores beneficios para los diputados”, manifestó. “Habíamos hecho propuestas, por ejemplo yo había propuesto la eliminación de todas esas prerrogativas a favor de los diputados, exoneración, impuestos, no pasó, se abrió una puerta para que hubiese mayores beneficios para los diputados”, manifestó.

Por su parte, diputados de la oposición también cuestionaron la aprobación del proyecto 594 y señalaron que, a su juicio, la reforma al Reglamento Interno no incorpora cambios trascendentales. La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor en el tercer debate, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición.