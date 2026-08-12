"Procederé a demandarlo": Ernesto Cedeño reacciona a la reforma del Reglamento de la Asamblea

El diputado de Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del proyecto de ley 594, que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
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Contenido de la reforma es cuestionable
Cedeño cuestionó el contenido de la reforma y aseguró que, a su juicio, la iniciativa no responde a las modificaciones que esperaba la ciudadanía sobre el funcionamiento del Órgano Legislativo.
“Procederé a demandarlo por inconstitucional algunos artículos”, advirtió Cedeño.
El diputado señaló que había presentado propuestas para modificar aspectos relacionados con las prerrogativas de los diputados, entre ellas la eliminación de beneficios como exoneraciones e impuestos.
Ernesto Cedeño cuestiona beneficios para diputados
El diputado de MOCA afirmó que sus propuestas no fueron aprobadas y consideró que el texto aprobado abre la posibilidad de mayores beneficios para los diputados.
Por su parte, diputados de la oposición también cuestionaron la aprobación del proyecto 594 y señalaron que, a su juicio, la reforma al Reglamento Interno no incorpora cambios trascendentales. La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor en el tercer debate, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición.