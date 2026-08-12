Luces de escolta en Panamá: proponen limitar su uso según la función del vehículo

El diputado José Luis Varela presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el uso de luces de escolta en los vehículos que circulan en Panamá.

Durante la presentación de la iniciativa, Varela cuestionó el uso que actualmente se hace de este tipo de dispositivos y señaló que, en su opinión, las luces de escolta son utilizadas de manera indebida por algunas personas.

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“Todos sabemos que en Panamá muchas personas hacen uso de las luces escolta de una manera indebida”, expresó el diputado. “Todos sabemos que en Panamá muchas personas hacen uso de las luces escolta de una manera indebida”, expresó el diputado.

Según la propuesta, la autorización para utilizar estas luces debería estar relacionada con la función que cumple el vehículo, y no únicamente con el cargo o posición de la persona que se transporta.

¿Qué propone el anteproyecto sobre las luces de escolta?

El diputado José Luis Varela presentó un anteproyecto de ley para regular el uso de luces de escolta en vehículos.



“Todos sabemos que en Panamá muchas personas hacen uso de las luces escolta de una manera indebida, expresó @varelapopi durante la presentación del proyecto ante el… pic.twitter.com/voxPRgl7F5 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Uno de los puntos planteados por Varela es la creación de un registro único de las empresas autorizadas para producir e importar luces de escolta.

La iniciativa busca establecer mayores controles sobre estos dispositivos y determinar quiénes pueden utilizarlos, bajo qué condiciones y para qué tipo de funciones.

El diputado sostuvo que el objetivo es evitar que el uso de las luces de escolta dependa exclusivamente de la posición o cargo de una persona, sino de la naturaleza de la función que desempeña el vehículo.

El anteproyecto deberá continuar el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.