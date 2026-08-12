Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 10:04

Luces de escolta en Panamá: proponen limitar su uso según la función del vehículo

El diputado José Luis Varela presentó un anteproyecto para regular las luces de escolta y crear un registro de empresas autorizadas para producirlas e importarlas.

Un anteproyecto busca regular las luces de escolta

Un anteproyecto busca regular las luces de escolta

Captura / TReporta / imagen ilustrativa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado José Luis Varela presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el uso de luces de escolta en los vehículos que circulan en Panamá.

Durante la presentación de la iniciativa, Varela cuestionó el uso que actualmente se hace de este tipo de dispositivos y señaló que, en su opinión, las luces de escolta son utilizadas de manera indebida por algunas personas.

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“Todos sabemos que en Panamá muchas personas hacen uso de las luces escolta de una manera indebida”, expresó el diputado. “Todos sabemos que en Panamá muchas personas hacen uso de las luces escolta de una manera indebida”, expresó el diputado.

Según la propuesta, la autorización para utilizar estas luces debería estar relacionada con la función que cumple el vehículo, y no únicamente con el cargo o posición de la persona que se transporta.

¿Qué propone el anteproyecto sobre las luces de escolta?

Uno de los puntos planteados por Varela es la creación de un registro único de las empresas autorizadas para producir e importar luces de escolta.

La iniciativa busca establecer mayores controles sobre estos dispositivos y determinar quiénes pueden utilizarlos, bajo qué condiciones y para qué tipo de funciones.

El diputado sostuvo que el objetivo es evitar que el uso de las luces de escolta dependa exclusivamente de la posición o cargo de una persona, sino de la naturaleza de la función que desempeña el vehículo.

El anteproyecto deberá continuar el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.

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