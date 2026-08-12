Luces de escolta en Panamá: proponen limitar su uso según la función del vehículo

El diputado José Luis Varela presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el uso de luces de escolta en los vehículos que circulan en Panamá.
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Según la propuesta, la autorización para utilizar estas luces debería estar relacionada con la función que cumple el vehículo, y no únicamente con el cargo o posición de la persona que se transporta.
¿Qué propone el anteproyecto sobre las luces de escolta?
Uno de los puntos planteados por Varela es la creación de un registro único de las empresas autorizadas para producir e importar luces de escolta.
La iniciativa busca establecer mayores controles sobre estos dispositivos y determinar quiénes pueden utilizarlos, bajo qué condiciones y para qué tipo de funciones.
El diputado sostuvo que el objetivo es evitar que el uso de las luces de escolta dependa exclusivamente de la posición o cargo de una persona, sino de la naturaleza de la función que desempeña el vehículo.
El anteproyecto deberá continuar el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.