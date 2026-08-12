¡Atención jubilados! Estas son las fechas de pago de agosto y cuándo llega el bono de B/.50

CSS pagará las dos quincenas de agosto a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 los pagos correspondientes a las dos quincenas del mes. Además, el segundo pago del bono permanente de B/.50, establecido por la Ley 438, está previsto para entregarse junto con la segunda quincena.

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, las fechas varían dependiendo de si el beneficiario recibe su jubilación o pensión mediante ACH o cheque .

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¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en agosto de 2026?

Los pagos correspondientes a las dos quincenas de agosto están programados de la siguiente manera:

ACH: martes 4 de agosto y miércoles 19 de agosto .

martes y miércoles . Cheque: miércoles 5 de agosto y jueves 20 de agosto.

Por lo tanto, los jubilados y pensionados tendrán dos fechas de pago durante agosto, correspondientes a cada una de las quincenas del mes.

¿Cuándo pagan el bono permanente de B/.50?

El segundo bono permanente de B/.50 está contemplado para ser entregado junto con el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto, según el calendario previsto para 2026.

Este beneficio corresponde a los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438.

Así, quienes reciben su pago por ACH tendrán programado el desembolso de la segunda quincena para el 19 de agosto, mientras que quienes cobran mediante cheque lo recibirán el 20 de agosto, junto con el bono cuando corresponda.