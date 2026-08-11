IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C en varias zonas de Panamá

IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente hasta el 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones atmosféricas serán favorables para el registro de temperaturas máximas entre 31 °C y 36 °C en gran parte del territorio nacional.

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Ante estas condiciones, el IMHPA recomienda a la población tomar medidas de prevención para reducir el riesgo de afectaciones asociadas al calor excesivo y al golpe de calor.

IMHPA: ¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso?

Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:

Tierras bajas de Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, hasta el 14 de agosto de 2026.



Las condiciones atmosféricas serán favorables en gran parte del territorio panameño, con temperaturas máximas entre 31°C y 36°C.



Se recomienda a la… pic.twitter.com/mb0ZQrLqm6 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Ante las altas temperaturas y la sensación térmica elevada, se recomienda:

Mantenerse bien hidratado durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Buscar lugares frescos y ventilados.

Reducir las actividades físicas intensas durante los periodos de mayor calor.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del IMHPA mientras permanezca vigente el aviso.