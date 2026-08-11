IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C en varias zonas de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente hasta el 14 de agosto de 2026.
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Ante estas condiciones, el IMHPA recomienda a la población tomar medidas de prevención para reducir el riesgo de afectaciones asociadas al calor excesivo y al golpe de calor.
IMHPA: ¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso?
Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:
- Tierras bajas de Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Emberá
¿Cómo prevenir un golpe de calor?
Ante las altas temperaturas y la sensación térmica elevada, se recomienda:
- Mantenerse bien hidratado durante el día.
- Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.
- Utilizar ropa ligera y de colores claros.
- Buscar lugares frescos y ventilados.
- Reducir las actividades físicas intensas durante los periodos de mayor calor.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del IMHPA mientras permanezca vigente el aviso.