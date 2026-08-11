Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 14:52

IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C en varias zonas de Panamá

IMHPA mantiene aviso hasta el 14 de agosto por temperaturas de 31 °C a 36 °C y sensación térmica elevada en varias provincias de Panamá.

IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C 

IMHPA alerta por temperaturas de hasta 36 °C 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente hasta el 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones atmosféricas serán favorables para el registro de temperaturas máximas entre 31 °C y 36 °C en gran parte del territorio nacional.

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Ante estas condiciones, el IMHPA recomienda a la población tomar medidas de prevención para reducir el riesgo de afectaciones asociadas al calor excesivo y al golpe de calor.

IMHPA: ¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso?

Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:

  • Tierras bajas de Chiriquí
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Emberá

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Ante las altas temperaturas y la sensación térmica elevada, se recomienda:

  • Mantenerse bien hidratado durante el día.
  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.
  • Utilizar ropa ligera y de colores claros.
  • Buscar lugares frescos y ventilados.
  • Reducir las actividades físicas intensas durante los periodos de mayor calor.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del IMHPA mientras permanezca vigente el aviso.

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