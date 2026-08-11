Reformas a la Ley de Energía: Gobierno plantea multas de hasta B/.20 millones a empresas eléctricas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó este martes una reunión con diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional para explicar el paquete de reformas a la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico en Panamá.

El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y contó con la participación de la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo , y el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo .

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La reunión se produce luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución No. 83-26, mediante la cual se autorizó a Orillac a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 y dicta otras disposiciones.

¿Qué propone el Gobierno con la reforma a la Ley 6?

El ministro de la Presidencia, @JuanCOrillac, lideró este martes una reunión con diputados de algunas bancadas de la Asamblea Nacional “para explicar el paquete de reformas a la Ley 6 de Energía”.



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De acuerdo con la explicación presentada a los diputados, el proyecto busca corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer la regulación y mejorar la prestación del servicio.

La propuesta contempla modificaciones a 19 artículos existentes de la Ley 6, la incorporación de cuatro nuevos artículos y cambios a dos artículos de la Ley 26 de 1996, que regula a la ASEP.

Entre los problemas que el Ejecutivo busca atender están las fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, daños a electrodomésticos y deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización a los clientes.

¿Qué cambios se plantean para los usuarios de electricidad?

El proyecto contempla establecer disposiciones para mejorar la información que reciben los clientes y fijar plazos para la atención de reclamos.

También propone reconocer créditos a los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio, de acuerdo con la reglamentación vigente.

La iniciativa busca además otorgar mayores herramientas a la ASEP para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas.

Multas a empresas eléctricas podrían llegar a B/.20 millones

Uno de los puntos que más destaca de la propuesta es el aumento de las sanciones para los prestadores del servicio público de electricidad.

El proyecto establece que las empresas podrían recibir multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.

La propuesta también contempla que la ASEP pueda intervenir a los prestadores del servicio eléctrico mientras se corrige una falta o durante los procesos relacionados con la rescisión o resolución administrativa de un contrato o la terminación de una licencia.

Diputados piden una nueva reunión

La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

Tras conocer la propuesta, los diputados plantearon al Ejecutivo realizar una nueva reunión para continuar con la discusión del proyecto, solicitud que fue aceptada por el ministro Orillac.

El Gobierno sostiene que las reformas buscan fortalecer la protección de los consumidores y mejorar la calidad del servicio eléctrico en Panamá.