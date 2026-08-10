Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 15:01

Lotería Nacional cambia su horario esta semana por el Sorteo Extraordinario: conozca las horas

La Lotería Nacional anunció un horario especial del 10 al 15 de agosto por el Sorteo Extraordinario del domingo 16 de agosto de 2026.

Lotería Nacional cambia su horario esta semana por el Sorteo Extraordinario

Lotería Nacional cambia su horario esta semana por el Sorteo Extraordinario

De acuerdo con la LNB, las modificaciones en el horario estarán vigentes desde este lunes 10 de agosto y se extenderán hasta el sábado 15 de agosto.

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¿Cuál será el horario de la Lotería Nacional?

Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto de 2026, el cierre de la puerta de entrada del área de Entrega de Billetes, así como de las cajas de Tesorería, se extenderá hasta las 2:00 p. m.

Para el sábado 15 de agosto, la LNB estableció un horario especial para la venta de la Extraordinaria.

La venta del Sorteo Extraordinario se recibirá hasta las 12:00 mediodía.

Asimismo, el horario de ingreso se extenderá hasta la 1:00 p. m. para aquellas agencias que deban realizar devolución de cartera.

LNB pide colocar el horario en un lugar visible

La Lotería Nacional solicitó a cada agencia colocar el horario especial en un lugar visible, con el objetivo de que los billeteros conozcan oportunamente las modificaciones establecidas para esta semana. El horario especial responde a la celebración del Sorteo Extraordinario N.° 5565-4254, programado para el domingo 16 de agosto de 2026.

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