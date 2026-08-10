Shakira rompe el silencio tras el terremoto en Colombia: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra"

La cantante colombiana Shakira se pronunció tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia y expresó su solidaridad con las personas afectadas por el movimiento telúrico.

A través de sus redes sociales, la artista lamentó la situación que atraviesan las familias afectadas y aseguró que su corazón está con quienes sintieron el terremoto y enfrentan momentos de angustia.

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“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó Shakira. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó Shakira.

Shakira reacciona al terremoto en Colombia y envía un mensaje

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

La cantante también destacó la capacidad de los colombianos para mantenerse unidos ante situaciones difíciles y envió un mensaje de fuerza y cariño a su país.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, manifestó. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, manifestó.

Shakira pidió además a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y estar preparada para ayudar a quienes lo necesiten.

“Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió. “Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió.

El mensaje de la artista se suma a las numerosas muestras de solidaridad expresadas tras el fuerte sismo, que provocó afectaciones en diferentes zonas de Colombia y también fue sentido en varias regiones de Panamá.