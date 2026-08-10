Cantante Internacionales -  10 de agosto de 2026 - 15:39

Shakira rompe el silencio tras el terremoto en Colombia: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra"

Shakira lamentó los efectos del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia y envió un mensaje de fuerza y solidaridad a las familias afectadas.

Shakira rompe el silencio tras el terremoto en Colombia

Shakira rompe el silencio tras el terremoto en Colombia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La cantante colombiana Shakira se pronunció tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia y expresó su solidaridad con las personas afectadas por el movimiento telúrico.

A través de sus redes sociales, la artista lamentó la situación que atraviesan las familias afectadas y aseguró que su corazón está con quienes sintieron el terremoto y enfrentan momentos de angustia.

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“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó Shakira. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó Shakira.

Shakira reacciona al terremoto en Colombia y envía un mensaje

La cantante también destacó la capacidad de los colombianos para mantenerse unidos ante situaciones difíciles y envió un mensaje de fuerza y cariño a su país.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, manifestó. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, manifestó.

Shakira pidió además a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y estar preparada para ayudar a quienes lo necesiten.

“Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió. “Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió.

El mensaje de la artista se suma a las numerosas muestras de solidaridad expresadas tras el fuerte sismo, que provocó afectaciones en diferentes zonas de Colombia y también fue sentido en varias regiones de Panamá.

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