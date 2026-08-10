¿Los juguetes Squishy tienen benceno? Esto dice el Minsa y estas son sus recomendaciones

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la vigilancia sanitaria en Panamá ante una alerta internacional relacionada con determinados juguetes blandos y apretables conocidos como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”, luego de que autoridades de otros países reportaran la posible presencia de benceno en algunos de estos productos.

La institución aclaró que la alerta internacional no significa que todos los juguetes de este tipo, ni todos los productos de una determinada marca o modelo comercializados en Panamá, contengan benceno.

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Por ello, el Minsa realiza verificaciones y coordina el análisis de muestras para determinar si existen productos con sustancias químicas de riesgo en el mercado panameño.

¿Qué está haciendo el Minsa con los juguetes Squishy?

Tetiana Shvets / Unsplash

El Minsa, a través de la Dirección General de Salud Pública (DIGESA) y la Subdirección General de Salud Ambiental, mantiene activa la vigilancia sanitaria y coordina inspecciones y muestreos en establecimientos donde podrían comercializarse estos productos.

El subdirector general de Salud Ambiental del Minsa, Juan José Lezcano, explicó que la institución trabaja junto al laboratorio de la Universidad de Panamá para realizar los análisis correspondientes.

“La Subdirección se encuentra en coordinación con el laboratorio de la Universidad de Panamá para verificar qué juguetes contienen las sustancias químicas; en este caso, el benceno”, señaló Lezcano. “La Subdirección se encuentra en coordinación con el laboratorio de la Universidad de Panamá para verificar qué juguetes contienen las sustancias químicas; en este caso, el benceno”, señaló Lezcano.

Una vez se obtengan los resultados, el Minsa coordinará con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas las medidas que correspondan.

¿Los juguetes Squishy que se venden en Panamá tienen benceno?

@minsa

Hasta el momento, el Minsa no ha confirmado que los juguetes Squishy comercializados en Panamá contengan benceno. La institución enfatizó que se trata de una alerta internacional que está siendo investigada y vigilada en Panamá.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, explicó que se está dando seguimiento a la alerta y que fueron activados los mecanismos de vigilancia sanitaria.

Estos juguetes suelen ser blandos y apretables y pueden estar dirigidos tanto a niños como a mascotas. Algunos contienen líquidos o materiales en su interior que podrían entrar en contacto con la piel o ser ingeridos si el producto se rompe.

¿Qué pasa si un juguete Squishy se rompe?

El Minsa recomienda retirar inmediatamente cualquier juguete que presente roturas, fisuras, fugas o deterioro y evitar el contacto con el contenido que se encuentre en su interior.

El Ministerio de Salud, @MINSAPma, informó en un comunicado que mantiene activa la vigilancia sanitaria ante una alerta internacional relacionada con juguetes blandos conocidos comercialmente como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”, en los que autoridades de otros países han… pic.twitter.com/qewNcgxyeb — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

Ante una posible exposición a una sustancia química, las autoridades recomiendan:

Retirar el juguete y alejar a la persona de la fuente de exposición.

Lavar con abundante agua y jabón la zona que haya tenido contacto con el producto.

Mantener una adecuada ventilación.

Si aparecen síntomas o existe sospecha de intoxicación, buscar atención médica de inmediato.

Informar al personal de salud cuál fue el producto involucrado.

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¿Qué efectos puede provocar el benceno?

El benceno es una sustancia química cuya exposición puede ocasionar efectos adversos para la salud. Dependiendo de la vía y el nivel de exposición, pueden presentarse síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza, somnolencia e irritación de los ojos, la nariz y la garganta.

En exposiciones importantes también pueden producirse alteraciones respiratorias, alteraciones del ritmo cardíaco, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Minsa pide supervisar a los niños y mascotas

El Ministerio de Salud recomendó a padres, madres y cuidadores tomar medidas preventivas mientras continúa la investigación.

Entre las principales recomendaciones están:

Supervisar a los niños mientras utilizan juguetes blandos, apretables o tipo “Squishy”.

Evitar que los niños muerdan, rompan o introduzcan estos juguetes en la boca.

Revisar que el producto no tenga roturas, fisuras, fugas o signos de deterioro.

Retirar inmediatamente el juguete si se rompe o presenta algún escape de líquido.

Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular un producto deteriorado.

No calentar estos juguetes ni introducirlos en microondas, hornos u otras fuentes de calor.

Verificar el fabricante, procedencia, etiquetado, recomendaciones de edad e información de seguridad antes de comprar.

Evitar productos cuya procedencia o información de seguridad no pueda ser comprobada, especialmente cuando se adquieren mediante canales informales.

Mantener estos productos fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para prevenir su ingestión.

Gill reiteró que la supervisión es fundamental, especialmente para evitar que los niños introduzcan los juguetes en la boca. La funcionaria también indicó que, si una persona que tuvo contacto con un producto sospechoso presenta algún síntoma, debe acudir a una instalación de salud para recibir la evaluación correspondiente.