MINSA y CSS avanzan en plan de integración para mejorar la atención de los pacientes en Chiriquí.

Un análisis profundo sobre las fases, los beneficios y el plan de desarrollo para la integración entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) fue presentado a directores médicos, administrativos y planificadores de la provincia de Chiriquí, durante una jornada de capacitación impartida por la Comisión de Integración.

La sesión se enfocó en brindar herramientas conceptuales y operativas para aprovechar las fortalezas de ambas instituciones, con el objetivo primordial de optimizar la atención a los pacientes y garantizar el acceso a la red de servicios independientemente de su condición de asegurado.

Sobre el alcance del proyecto, la Dra. Marlin Cedeño, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, destacó que este esfuerzo busca coordinar acciones conjuntas preservando la identidad de cada entidad: “Estamos articulando esfuerzos para generar ideas concretas que resuelvan los problemas locales. Los pacientes recibirán servicios de alta calidad, cirugías, medicamentos y tratamientos, tanto en atención primaria como de alta complejidad. Cada institución manejará sus finanzas y compensaciones por separado, pero unificando la calidad de la atención”.

Por su parte, el Dr. Carlos Abadía, asesor del MINSA y presidente de la Comisión de Integración, expuso la hoja de ruta para unir fortalezas y mantener el control del paciente desde el primer nivel de atención. Indicó, además, que este proceso formativo inicia con la divulgación, la identificación de nudos críticos en las instalaciones y la orientación sobre la fase de implementación.

Esta jornada forma parte de una gira de trabajo que realiza la comisión evaluadora por las distintas instalaciones de salud de ambas instituciones en la provincia de Chiriquí.