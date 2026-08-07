IFARHU anuncia entrega de tarjetas del PASE-U del 11 al 15 de agosto.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 11 al sábado 15 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Colón.
Le podría interesar: IFARHU revela posible fecha para el segundo pago del PASE-U 2026
Pagos del IFARHU para del 11 al 15 de agosto
- Martes 11 de agosto: Barrio Norte
- Miércoles 12 de agosto: Barrio Norte y Barrio Sur
- Jueves 13 de agosto: Cristóbal
- Viernes 14 de agosto: Cristóbal Este
- Sábado 15 de agosto: Cativá
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
-
Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.