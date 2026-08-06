CEPANIM: jubilados exigen al MEF información sobre el manejo de los fondos para el pago

Representantes de jubilados y pensionados volvieron a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) información sobre el manejo de los fondos destinados al pago de los intereses relacionados con el Décimo Tercer Mes y los CEPANIM .

El reclamo se centra en conocer cómo se administran los recursos vinculados al fondo creado mediante la Ley 15 de 2017, posteriormente modificado por la Ley 60, según explicaron los representantes del sector.

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Jubilados cuestionan respuesta del MEF

Guillermo Cortés, representante de los jubilados y pensionados, cuestionó que el MEF haya negado la información solicitada bajo el argumento de que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 359, los datos tienen carácter restringido.

Los jubilados consideran necesario conocer el manejo de los recursos relacionados con el pago de los intereses del décimo tercer mes y han insistido en obtener información sobre la administración de estos fondos.

Representantes de jubilados y pensionados volvieron a solicitar al Gobierno Nacional información sobre el manejo del fondo creado mediante la Ley 15 de 2017, modificada posteriormente por la Ley 60, destinado al pago de los intereses de Décimo Tercer Mes.



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El planteamiento ocurre en momentos en que existe expectativa entre los beneficiarios por el proceso de pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

¿Qué son los CEPANIM?

Los CEPANIM fueron establecidos para reconocer los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983.

La Ley 506 de 15 de enero de 2026 ordenó el pago de estos intereses, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 19 de abril de 2026 reglamentó el procedimiento para la emisión, validación, entrega y redención de los certificados.

El MEF explicó que el monto de cada CEPANIM se determina de manera individual, tomando como referencia las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social y aplicando el mecanismo de cálculo establecido en la normativa.

¿Cuándo se podrán redimir los CEPANIM?

El reglamento establece fechas de redención según el período histórico correspondiente:

1972-1974: 15 de octubre de 2029.

15 de octubre de 2029. 1975-1977: 15 de octubre de 2030.

15 de octubre de 2030. 1978-1980: 15 de octubre de 2031.

15 de octubre de 2031. 1981-1983: 15 de octubre de 2032.

Los certificados también pueden negociarse antes de su fecha de vencimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en la reglamentación.

Mientras avanza este proceso, los representantes de jubilados y pensionados mantienen su reclamo para que el Gobierno brinde información sobre el manejo de los recursos vinculados al pago de los intereses del Décimo Tercer Mes.

Por ahora, el cuestionamiento planteado por los jubilados se refiere al acceso a la información sobre los fondos, por lo que cualquier señalamiento sobre un supuesto uso irregular de esos recursos requeriría documentación o una respuesta oficial que lo sustente.