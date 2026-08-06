Vinícius Jr. seguirá en el Real Madrid hasta 2032: el club anuncia la renovación de su contrato

El Real Madrid anunció este miércoles la ampliación del contrato de Vinícius Jr., quien continuará vinculado al club español hasta el 30 de junio de 2032.

El delantero brasileño, una de las principales figuras del equipo en los últimos años, llegó al Real Madrid en julio de 2018, cuando tenía 18 años.

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Desde entonces, Vinícius ha disputado 375 partidos con el conjunto merengue y ha marcado 128 goles, además de conquistar 14 títulos.

¿Qué títulos ha ganado Vinícius con el Real Madrid?

Durante sus ocho temporadas con el club, Vinícius Jr. ha formado parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Real Madrid.

El @realmadrid despejó las dudas sobre una posible salida del delantero brasileño Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, @vinijr, y anunció este jueves su renovación hasta el 2032.



Vinícius, que llegó al gigante blanco con 18 años en 2018, ha jugado 375 partidos, con 128 goles… pic.twitter.com/ISWND3jSts — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

Entre los títulos conquistados se encuentran:

2 Champions League

3 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de Europa

3 Ligas de España

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

Su participación también ha sido determinante en las últimas dos Champions League conquistadas por el Real Madrid. Vinícius marcó en las finales de la Decimocuarta, disputada en París en 2022, y de la Decimoquinta, celebrada en Londres en 2024.

Vinícius también ha recibido importantes reconocimientos individuales

Además de los títulos colectivos, el brasileño ha acumulado importantes premios durante su etapa en el Real Madrid. En 2024 recibió el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue elegido Balón de Oro de la Copa Intercontinental.

También fue reconocido como Mejor Jugador de la Champions League 2023-2024, mientras que anteriormente obtuvo el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y el premio al Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

El delantero también ha sido incluido en diferentes equipos ideales del fútbol mundial. Formó parte del FIFA World XI en 2024 y del FIFA FIFPro World11 en 2023 y 2024.

Además, fue incluido en el mejor equipo de la temporada de la Champions League en las campañas 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.

Vinícius extiende su vínculo con el Real Madrid

Con la renovación anunciada, Vinícius Jr. continuará siendo una pieza importante del proyecto deportivo del Real Madrid durante los próximos años.

El club destacó la trascendencia de su aportación a los títulos conquistados, especialmente por sus goles, asistencias y actuaciones decisivas en partidos importantes.

El nuevo acuerdo establece que el futbolista permanecerá ligado al conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032.

La renovación prolonga así la relación entre Vinícius y el Real Madrid, iniciada en 2018, cuando el jugador brasileño llegó a España con apenas 18 años.