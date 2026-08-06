Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 14:50

Tiendas del Pueblo del IMA: horarios y sedes para comprar alimentos a bajo costo

Conozca los horarios y las sedes de las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a nivel nacional.

Tiendas del Pueblo del IMA.

Tiendas del Pueblo del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los horarios y las sedes de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional, acondicionadas para que la población adquiera productos alimenticios de calidad a precios accesibles.

Horarios de las Tiendas del Pueblo del IMA

Martes a viernes

  • Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Chiriquí

  • Merca David, distrito de David

Herrera

  • Merca Chitré, distrito de Chitré

Los Santos

  • Villa de Los Santos, Plaza Multiservicios
  • Las Tablas, a lado de la piquera Arcadio Villalaz

Panamá Oeste

  • Merca La Chorrera, distrito de La Chorrera

Panamá

  • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
  • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
  • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana
  • Mercado Municipal, de Alcalde Díaz, distrito de Panamá

Coclé

  • Mercado de Río Hato, sobre la vía Interamericana, distrito Antón
  • Gran Terminal de Aguadulce, corregimiento de Virgen del Carmen

Miércoles a viernes

  • Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Coclé

Martes y miércoles

Coclé

  • Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

Martes y jueves

Chiriquí

  • Cadena de frío de Volcán distrito de Tierras Altas

Bocas del Toro

  • Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola

Miércoles y viernes

Chiriquí

  • Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

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