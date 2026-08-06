Tiendas del Pueblo del IMA: horarios y sedes para comprar alimentos a bajo costo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los horarios y las sedes de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional, acondicionadas para que la población adquiera productos alimenticios de calidad a precios accesibles.
- Merca David, distrito de David
Herrera
- Merca Chitré, distrito de Chitré
Los Santos
- Villa de Los Santos, Plaza Multiservicios
- Las Tablas, a lado de la piquera Arcadio Villalaz
Panamá Oeste
- Merca La Chorrera, distrito de La Chorrera
Panamá
- Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
- Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
- Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana
- Mercado Municipal, de Alcalde Díaz, distrito de Panamá
Coclé
- Mercado de Río Hato, sobre la vía Interamericana, distrito Antón
- Gran Terminal de Aguadulce, corregimiento de Virgen del Carmen
Miércoles a viernes
- Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Coclé
Martes y miércoles
Coclé
- Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada
Martes y jueves
Chiriquí
- Cadena de frío de Volcán distrito de Tierras Altas
Bocas del Toro
- Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola
Miércoles y viernes
Chiriquí
- Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba