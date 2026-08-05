Arroz y alimentos más baratos: IMA recibirá B/.22.1 millones para reforzar sus programas

IMA recibirá B/.22.1 millones para comprar 550,000 quintales de arroz y otros alimentos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) contará con B/.22,133,574.00 en recursos adicionales para financiar la compra de arroz y otros productos de la canasta básica que serán distribuidos mediante sus programas de apoyo a las familias panameñas.

La medida fue autorizada por el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución 85-26, que aprueba un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2026.

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¿Qué comprará el IMA con estos recursos?

De acuerdo con la resolución, los fondos serán incorporados al presupuesto de inversiones del IMA y estarán destinados principalmente a la adquisición de 550,000 quintales de arroz.

Además del arroz, se contempla la compra de otros productos de consumo básico, entre ellos:

Aceite

Azúcar

Pastas y espaguetis

Café

Sal

Atún

Guandú

Frijoles

Sardinas

Estos alimentos serán utilizados para fortalecer los programas que desarrolla el IMA a nivel nacional.

Gabinete dota de recursos adicionales al IMA para llevar productos baratos al pueblo



El Consejo de Gabinete autorizó la Resolución 85-26, que aprueba un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 con asignación a favor del… pic.twitter.com/eOhebJ4zxU — Astrid Salazar (@as_salazar) August 5, 2026

¿Dónde se venderán los productos?

La compra busca respaldar programas sociales del IMA, entre ellos ferias, tiendas y agrodistribuidoras, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a productos básicos a precios más accesibles.

El propósito de estas iniciativas es brindar apoyo principalmente a las comunidades y familias más vulnerables, mediante la comercialización de alimentos de la canasta básica.

¿Qué falta para que se utilicen los fondos?

Aunque el Consejo de Gabinete autorizó el crédito adicional, todavía debe completarse el proceso presupuestario correspondiente.

La resolución autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para presentar la solicitud ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el objetivo de obtener su aprobación y posteriormente registrar el detalle de los ingresos y gastos para la ejecución de los recursos.

La solicitud cuenta con opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y un informe favorable de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia.

De concretarse el proceso de aprobación y ejecución, los recursos permitirán al IMA ampliar la disponibilidad de arroz y otros alimentos que son comercializados a través de sus programas a nivel nacional.