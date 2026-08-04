Aeronáutica Civil informó sobre aeronave que sufrió un accidente en Guna Yala.

La Autoridad Aeronáutica Civil informó que esta mañana se registró un incidente con una aeronave tipo Cessna 172, matrícula HP-1789, que había despegado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino al aeródromo de Achutupu, en la comarca Guna Yala.
Posteriormente, se activaron los protocolos correspondientes y personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) ordenó el desplazamiento del helicóptero HP-02A al lugar para brindar el apoyo necesario.
La Unidad de Investigación de Accidentes de la institución inició las indagaciones técnicas para determinar las causas de este suceso, conforme a los procedimientos establecidos.