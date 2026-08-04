Calendario escolar 2027 en Panamá: clases inician el 22 de febrero

El Gobierno Nacional promulgó este lunes el Decreto Ejecutivo N.° 37, mediante el cual se establece el Calendario Escolar 2027 para los centros educativos oficiales y particulares de la República de Panamá.
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¿Cuándo comienzan las clases en 2027?
Las clases para el año escolar 2027 comenzarán el lunes 22 de febrero y el primer trimestre se extenderá hasta el 21 de mayo. Antes del inicio de las clases, los centros educativos tendrán su semana de organización, programada del 15 al 19 de febrero.
Calendario escolar del MEDUCA 2027 - Panamá
- Semana de organización 15 al 19 de febrero
- Primer trimestre 22 de febrero al 21 de mayo
- Primer receso 24 al 28 de mayo
- Segundo trimestre 31 de mayo al 20 de agosto
- Segundo receso 23 al 27 de agosto
- Tercer trimestre 30 de agosto al 3 de diciembre
- Balance y graduaciones 6 al 17 de diciembre
¿Cuándo terminan las clases?
El tercer trimestre finalizará el 3 de diciembre de 2027, mientras que el periodo de balance y graduaciones se desarrollará del 6 al 17 de diciembre.
El calendario aplica tanto para los centros educativos oficiales como particulares de Panamá.