Calendario escolar 2027 en Panamá: clases inician el 22 de febrero

El Gobierno Nacional promulgó este lunes el Decreto Ejecutivo N.° 37, mediante el cual se establece el Calendario Escolar 2027 para los centros educativos oficiales y particulares de la República de Panamá.

De acuerdo con el documento, el año lectivo tendrá una duración de 44 semanas y contempla tres trimestres, dos periodos de receso, además de las semanas destinadas a la organización, balance y graduaciones.

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¿Cuándo comienzan las clases en 2027?

Las clases para el año escolar 2027 comenzarán el lunes 22 de febrero y el primer trimestre se extenderá hasta el 21 de mayo. Antes del inicio de las clases, los centros educativos tendrán su semana de organización, programada del 15 al 19 de febrero.

El calendario escolar 2027, establecido por el Decreto Ejecutivo N.°37 del 3 de agosto de 2026, contempla 44 semanas de clases, distribuidas en tres trimestres, con recesos y espacios para organización docente, balance y graduaciones.#SomosMeduca #ConPasoFirme pic.twitter.com/lWGuJi6ARO — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 3, 2026

Calendario escolar del MEDUCA 2027 - Panamá

Semana de organización 15 al 19 de febrero

Primer trimestre 22 de febrero al 21 de mayo

Primer receso 24 al 28 de mayo

Segundo trimestre 31 de mayo al 20 de agosto

Segundo receso 23 al 27 de agosto

Tercer trimestre 30 de agosto al 3 de diciembre

Balance y graduaciones 6 al 17 de diciembre

Este lunes fue promulgado el Decreto Ejecutivo N°37 que establece el Calendario Escolar del Año 2027 para centros educativos oficiales y particulares de la República de Panamá.



Según lo dispuesto en el documento, el año escolar tendrá una duración de 44 semanas, desglosado de la… pic.twitter.com/RMgAIvpq5s — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

¿Cuándo terminan las clases?

El tercer trimestre finalizará el 3 de diciembre de 2027, mientras que el periodo de balance y graduaciones se desarrollará del 6 al 17 de diciembre.

El calendario aplica tanto para los centros educativos oficiales como particulares de Panamá.