Armas por comida y electrodomésticos: jornada será este 11 de agosto en Plaza 5 de Mayo

La Gobernación de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Mingob), anunció una nueva jornada del programa "Armas y Municiones por Comida, Medicamentos y Electrodomésticos" , con el objetivo de incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego y contribuir a la seguridad ciudadana.

La actividad se realizará el martes 11 de agosto, en la Plaza 5 de Mayo, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Intercambiarán armas por bonos

Durante la jornada, las personas podrán entregar voluntariamente armas de fuego, municiones y otros artículos relacionados para recibir a cambio bonos canjeables por alimentos, medicamentos y electrodomésticos.

La Gobernación de Panamá, @GobDePanama, anunció que este martes 11 de agosto se implementará el Programa “Armas y Municiones por Comida, Medicamentos y Electrodomésticos”, en la Plaza 5 de Mayo, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m..



En el 2025 se retiraron de las calles 1,142… pic.twitter.com/6T8ZJlUsZd — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

La iniciativa busca retirar armas de circulación y reducir los riesgos asociados a su tenencia.

Más de mil armas fueron entregadas en 2025

De acuerdo con la Gobernación de Panamá, durante 2025 el programa permitió retirar de las calles:

1,142 armas de fuego.

92,690 municiones.

A cambio, se entregaron bonos para supermercados, farmacias y electrodomésticos por un valor total de 329,465 dólares.

El programa ha llegado a varias provincias

Las jornadas se han desarrollado en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde los ciudadanos también entregaron explosivos y otros accesorios relacionados con armas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a participar de forma voluntaria en esta iniciativa, que forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir hechos de violencia en el país.