Armas por comida y electrodomésticos: jornada será este 11 de agosto en Plaza 5 de Mayo

La Gobernación de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Mingob), anunció una nueva jornada del programa "Armas y Municiones por Comida, Medicamentos y Electrodomésticos", con el objetivo de incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego y contribuir a la seguridad ciudadana.
Te puede interesar: INADEH abre convocatoria para cursos de hotelería y turismo: fecha, requisitos y dónde inscribirse
Intercambiarán armas por bonos
Durante la jornada, las personas podrán entregar voluntariamente armas de fuego, municiones y otros artículos relacionados para recibir a cambio bonos canjeables por alimentos, medicamentos y electrodomésticos.
La iniciativa busca retirar armas de circulación y reducir los riesgos asociados a su tenencia.
Más de mil armas fueron entregadas en 2025
De acuerdo con la Gobernación de Panamá, durante 2025 el programa permitió retirar de las calles:
- 1,142 armas de fuego.
- 92,690 municiones.
A cambio, se entregaron bonos para supermercados, farmacias y electrodomésticos por un valor total de 329,465 dólares.
El programa ha llegado a varias provincias
Las jornadas se han desarrollado en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde los ciudadanos también entregaron explosivos y otros accesorios relacionados con armas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a participar de forma voluntaria en esta iniciativa, que forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir hechos de violencia en el país.