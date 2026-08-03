Alcaldía de Panamá adjudica contrato de B/.3.3 millones para el Alumbrado Navideño 2026

Con la adjudicación del contrato para el "Alumbrado Navideño 2026" a la empresa Disaroca Group, S.A., la Alcaldía de Panamá dio inicio al proyecto de fin de año que busca brindar al distrito capital el atractivo propio de las fiestas decembrinas y dinamizar la economía de la industria creativa.

Más de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos serán decorados con temas alusivos a la Navidad. La iniciativa abarcará las avenidas de mayor circulación de la ciudad y la Cinta Costera, la cual se convertirá en el punto central para la recreación familiar.

El contrato, que contempla una inversión de 3.3 millones de balboas y tendrá una vigencia de 17 meses, incluye el diseño, suministro, instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de la decoración.

Asimismo, la propuesta incorporará figuras de gran formato, sistemas de iluminación LED y experiencias temáticas que transformarán distintos sectores de la capital en escenarios para presentaciones culturales, lo que favorecerá el emprendimiento y la microempresa.