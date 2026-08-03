Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 14:40

Alcaldía de Panamá adjudica contrato de B/.3.3 millones para el Alumbrado Navideño 2026

Según la Alcaldía de Panamá, más de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos serán decorados con temas alusivos a la Navidad.

Alcaldía de Panamá adjudica contrato para el Alumbrado Navideño 2026.

Alcaldía de Panamá adjudica contrato para el Alumbrado Navideño 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con la adjudicación del contrato para el "Alumbrado Navideño 2026" a la empresa Disaroca Group, S.A., la Alcaldía de Panamá dio inicio al proyecto de fin de año que busca brindar al distrito capital el atractivo propio de las fiestas decembrinas y dinamizar la economía de la industria creativa.

Más de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos serán decorados con temas alusivos a la Navidad. La iniciativa abarcará las avenidas de mayor circulación de la ciudad y la Cinta Costera, la cual se convertirá en el punto central para la recreación familiar.

El contrato, que contempla una inversión de 3.3 millones de balboas y tendrá una vigencia de 17 meses, incluye el diseño, suministro, instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de la decoración.

Asimismo, la propuesta incorporará figuras de gran formato, sistemas de iluminación LED y experiencias temáticas que transformarán distintos sectores de la capital en escenarios para presentaciones culturales, lo que favorecerá el emprendimiento y la microempresa.

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