SINAPROC actualiza situación tras deslizamientos en la vía Chiriquí Grande - David

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informa que mantiene el monitoreo y la coordinación con las instituciones de respuesta, tras los deslizamientos de tierra registrados en el sector de Willy Mazu, en la vía principal que comunica Chiriquí Grande con David.

Como resultado de las labores realizadas por las entidades competentes, ambos carriles de la carretera fueron despejados y el tránsito se mantiene habilitado. No obstante, se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución debido a la presencia de lodo y sedimentos en los hombros de la vía.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Asimismo, tras las inspecciones efectuadas en la comunidad de Mali y en sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Jirondai, en la comarca Ngäbe Buglé, se descartaron afectaciones por inundación en las viviendas de la zona.

Las instituciones que integran el equipo de respuesta ejecutan las siguientes acciones:

Inspecciones técnicas: el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Naturgy mantienen personal en el sitio para realizar nuevas evaluaciones sobre el terreno.

Reparación de servicios: las empresas de telecomunicaciones efectuarán el levantamiento y la reparación de la fibra óptica afectada.

Limpieza y seguridad: el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) continuarán con las labores de saneamiento y aseguramiento de la carretera.

Para reportar cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 520-4429 o al 911.